Китайский бомбардировщик-невидимка J-20 способен летать на гораздо более высоких скоростях благодаря двигателям Xian WS-15. Самолет успешно прошел первые испытания

Появляется всё больше свидетельств того, что китайский бомбардировщик-невидимка J-20 впервые поднялся в воздух с двигателями Xian WS-15. Эта разработка станет важной вехой как для турбовинтовых двигателей, так и для реактивного самолёта.

В интернете есть несколько фотографий и видео тестового полета, который, скорее всего, состоялся 28 июня. Судя по всему, самолёт взлетел с полигона производителя реактивных самолетов Чэнду недалеко от одноимённого города. Источники указывают на то, что на самолёте был установлен WS-15.

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Разработка турбовинтового двигателя Xian WS-15 началась 30 лет назад. В последнее время появляется всё больше признаков того, что начнётся его массовое производство. Двигатель предназначен для того, чтобы позволить J-20 летать в сверхкрейсерском режиме, то есть без форсажных камер на гораздо более высоких сверхзвуковых скоростях. Это может сделать J-20 более мощным с точки зрения тяги, чем нынешние истребители 5-го поколения.