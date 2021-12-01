YouTube начал активно запрещать пользователям выражать свое мнение через кнопку "дизлайк", теперь везде скрывают количество людей, что остались недовольны просмотром конкретных видео.

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В сети интернет уже ходят инструкции для обхода сокрытия статистической информации по количеству "дизлайков", однако методы позволяющие увидеть количество "дизлайков" скоро могут перестать работать ибо YouTube (Google) намерены закрыть все лазейки доступа к данной статистической информации.

Но речь пойдет не про методы обхода блокировок/сокрытия информации, а про сам факт.

Началось все с того, что привычная панель лайков под видео изменилась, и меня начала напрягать эта ситуация, ибо я не мог понять стоит смотреть видео или нет, ибо как раз количество негативных отметок и было индикатором того, что видео бесполезно и зря потратит моё время.

Вот так выглядела панель лайков раньше, прекрасно видно что видео создано по теме заголовка и несет интересную информацию, всегда были и будут люди которые поставят "минус" даже если видео без единого "греха", однако количество таких людей весьма мало что и видно на данном примере.

Однако с недавнего времени абсолютно любое видео потеряло счетчик негативных отметок, даже если под видео 9 миллионов людей выставили негативную отметку, а 200 тысяч положительную, теперь никто не узнает что на самом деле подавляющее большинство людей просто ненавидят это видео и контент содержащийся в нем...

Для следующего примера я взял последнее видео со своего YouTube канала, что создан специально для ресурса Overclockers, чтобы выгружать туда видеоматериалы связанные со статьями.

Если посмотреть в недра настроек этого видео, то можно найти галочку позволяющую отключить показ отметок "нравится/не нравится", но видимо кому-то этого было мало, и Google принудительно отключили показ "негативной" статистики абсолютно всем видео без возможности включить обратно...

Я осуждаю такой шаг со стороны Google, ведь именно соотношение количества лайков наглядно говорило о качестве видео которое я собираюсь посмотреть, теперь же я вижу только количество "довольных", а количество, что негативно отметило видео после просмотра стало тайной...

Фактически Google запрещает людям выражать свое мнение о контенте что находится в сервисе YouTube, кнопка "дизлайк" стала бесполезна, она нажимается, но никто кроме автора видео об этом не знает, она не несет никакой информативности более для пользователей.

Я как пользователь открывая видео про какой-нибудь DC-DC преобразователь без количества "дизлайков" не могу понять стоит оно внимания или нет, вдруг там о предмете из заголовка всего два слова сказано за 20 минут...

А как автор видео я не могу показать своим зрителям сколько недовольных людей было после просмотра моего видео...

Я бы понял еще если бы всем видео отключили показ количества "дизлайков", но разрешили авторам каналов показывать количество "дизлайков" для своих видео, но нет, Google запретили основательно и без возможности выводить данную статистическую информацию отражающую мнение пользователей потративших свое время на просмотр видео.

И это возмутительный шаг со стороны Google, сегодня запретили смотреть на количество "дизлайков", а завтра запретят смотреть на количество просмотров, на комментарии и так модерируемые, в конце концов сами видео запретят смотреть если вдруг пользователь не понравился "системе"...

Лично меня такая перспектива не радует, по сути я выражаю "дизлайк" Google и сервису YouTube данной статьей за их агрессивный поступок.

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На этом всё, благодарю за внимание.