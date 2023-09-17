Российский ТОС-1 Солнцепек неплохо показал себя в Сириии . На Украине его применение вызывает вопросы. Работа техники оказалась далеко не эффективной.





СВО стала для многих видов вооружения "тестировочным полигоном". Некоторые из них ранее никогда не применялись в боевых реалиях, а сейчас пришло время испытать их в деле. А дело показало, что репутация позиционировавшегося как "непобедимого" оружия, оказалась подмоченной.

Так сложилась ситуация со знаменитым российским Солнцепеком. Он неплохо показал себя в Сирии, а вот на Украине появились проблемы. По принципу действия Солнцепек относится к реактивной артиллерии, так же, как и" Град", "Смерч", украинская "Ольха" (созданная, кстати с использованием советского "Смерча", американский HIMARS.

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Вначале американцы относились к российской системе, от которой нельзя обеспечить даже потенциальной защиты, с опасением. Самым знаменитым (и передовым к тому же) был Буратино, ТОС-1. Но на самом деле, он был предшественником, предсерийным образцом нового вида вооружения.

А Солнцепек - это уже настоящая, полноценная серия, в армии РФ их много. С прошлого года в войска пришло пополнение - Тосочка (ТОС-2). Солнцепек по сирийскому опыту имеет гусеничные шасси, Тосочка - колёсные. Ещё перед выпуском Солнцепек в серию у спецов возникали вопросы.

Вопрос первый. Малая дистанция, максимальная дальность полёта ракет 6-7 км, у Буратино - меньше 4. Для сравнения, снаряды дивизионного "Града" летят за 20 км.

Всё это значит, что Солнцепек эффективно наносит удары только по переднему краю противника. При этом он сам становится лакомой добычей для самолетов-штурмовиков и вертолётов. К тому же небо над передним краем - отлично просматриваемый беспилотниками участок. Для них быстро найти систему и передать её координаты не проблема, да при возможности, они и сами пустят ракету.

Вопрос второй. Защита и бронирование. Экипаж защищён отменно, почти на танковом уровне. Для защиты же блока используется пулестойкая броня. Для блока, где содержатся боеприпасы страшной разрушительной силы, применили броню, уязвимую для любого вида снарядов. В этой ситуации ТОС становится лёгкой и почётной добычей ДРГ(диверсионно-разведывательных групп) в количестве которых на Украине недостатка нет.

Официальные отзывы о Солнцепеке полны бравады и уверений в его непобедимости. В неофициальных - много сообщений о потерях этой техники. В основном свои боевые качества она показала при штурме укрепленной обороны на Донбассе. В остальном приходится говорить о невысокой эффективности этой дорогой (6,5 миллиона) и сложной в обслуживании техники. В сравнении с обычным РСЗО у неё очень ограниченный диапазон применения.

С сожалением приходится признать, что на сегодняшний день у российской армии нет боекомплексов превосходящих HIMARS.



