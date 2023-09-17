Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Faider За пост начислено вознаграждение
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
Российский ТОС-1 Солнцепек неплохо показал себя в Сириии . На Украине его применение вызывает вопросы. Работа техники оказалась далеко не эффективной.

реклама


СВО стала для многих видов вооружения "тестировочным полигоном". Некоторые из них ранее никогда не применялись в боевых реалиях, а сейчас пришло время испытать их в деле. А дело показало, что репутация позиционировавшегося как "непобедимого" оружия, оказалась подмоченной. 

Так сложилась ситуация со знаменитым российским Солнцепеком. Он неплохо показал себя в Сирии, а вот на Украине появились проблемы. По принципу действия Солнцепек относится к реактивной артиллерии, так же, как и" Град", "Смерч", украинская "Ольха" (созданная, кстати с использованием советского "Смерча", американский HIMARS.

реклама

Вначале американцы относились к российской системе, от которой нельзя обеспечить даже потенциальной защиты, с опасением. Самым знаменитым (и передовым к тому же) был Буратино, ТОС-1. Но на самом деле, он был предшественником, предсерийным образцом нового вида вооружения. 

А Солнцепек - это уже настоящая, полноценная серия, в армии РФ их много. С прошлого года в войска пришло пополнение - Тосочка (ТОС-2). Солнцепек по сирийскому опыту имеет гусеничные шасси, Тосочка - колёсные. Ещё перед выпуском Солнцепек в серию у спецов возникали вопросы. 

Вопрос первый. Малая дистанция, максимальная дальность полёта ракет 6-7 км, у Буратино - меньше 4. Для сравнения, снаряды дивизионного "Града" летят за 20 км. 

Всё это значит, что Солнцепек эффективно наносит удары только по переднему краю противника. При этом он сам становится лакомой добычей для самолетов-штурмовиков и вертолётов. К тому же небо над передним краем - отлично просматриваемый беспилотниками участок. Для них быстро найти систему и передать её координаты не проблема, да при возможности, они и сами пустят ракету. 

Вопрос второй. Защита и бронирование. Экипаж защищён отменно, почти на танковом уровне. Для защиты же блока используется пулестойкая броня. Для блока, где содержатся боеприпасы страшной разрушительной силы, применили броню, уязвимую для любого вида снарядов. В этой ситуации ТОС становится лёгкой и почётной добычей ДРГ(диверсионно-разведывательных групп) в количестве которых на Украине недостатка нет. 

Официальные отзывы о Солнцепеке полны бравады и уверений в его непобедимости. В неофициальных - много сообщений о потерях этой техники. В основном свои боевые качества она показала при штурме укрепленной обороны на Донбассе. В остальном приходится говорить о невысокой эффективности этой дорогой (6,5 миллиона) и сложной в обслуживании техники. В сравнении с обычным РСЗО у неё очень ограниченный диапазон применения. 

С сожалением приходится признать, что на сегодняшний день у российской армии нет боекомплексов превосходящих HIMARS.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #военная техника #солнцепек #вооружённые силы #тос-1 #тос-2 #термобарическое оружие #боевые качества #боекомплексы
Источник: ferra.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Польские власти препятствуют поставкам украинского зерна в Европу
Бойцы батальона Востока считают, что в сентябре накал боевых действий не снижался
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
5
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
1
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
8
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
6
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
+
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
1
Голландская инновация может перевернуть мир ветроэнергетики в открытом море
+
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
2
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке WhatsApp
3
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
2
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
+
Нефть снова дорожает – «чёрное золото» наполняет бюджет РФ, а потолок цен превышен на 17 долларов
2
Олег Соскин: Украина потеряла доступ к Черному морю
7
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
8

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
10
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
32
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
6
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
18
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
8
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9
ТОП-15 мифов о ноутбуках
40
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
5
Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
1

Сейчас обсуждают

Мираж
12:09
А до этого он чем тут занимался?
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Клауд Страйф
12:09
Ухахахаххаааааааа, насмешил
The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
ЧatoБoт
12:09
Это тебе зеркало сказало?
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Мираж
12:07
Да понятно что ты с дилдаком соло занимаешься, соло-воин )))
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Мираж
12:07
Больше похоже что ты сам унижаешься )))
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Клауд Страйф
12:06
Интересные у них заявления, то они готовы ввести более 300 000 солдат на территорию страны 404 для "противостояния" России, то ни каких угроз не представляют. Политика сидения одновременно на 2-х стул...
Глава комитета НАТО Бауэр: альянс не представляет угрозу для России
Виталя Карнавал
12:06
Я соло воин. И я вас уже 3 года на оверклокеше гноблю.
ТОП-15 мифов о ноутбуках
ЧatoБoт
12:05
Ось ты дурнина. У вас там все такие? Или есть ещё круче? Так ты зови их сюда, тумаков хватит на всех.
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Тruth Seеker
12:05
Вот только это лозунг Владлена Татарского и подобных ему "освободителей"
Блинкен заявил о необходимости привлекать частный сектор к финансированию Украины
Виталя Карнавал
12:03
Я вас унижаю
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем