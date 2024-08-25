Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
saliikr
Astroscale завершает выполнение контракта на японскую миссию по удалению мусора
Компания Astroscale завершила работу над контрактом с японским космическим агентством JAXA на миссию по удалению с околоземной орбиты вышедшего из строя разгонного блока.

Компания Astroscale официально заключила контракт с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) на выполнение миссии по удалению с орбиты Земли несуществующего разгонного блока. 19 августа токийская компания объявила в официальном заявлении, что ее правление одобрило контракт с JAXA на активное удаление космического мусора с помощью миссии Astroscale-Japan 2 (ADRAS-J2) стоимостью 12 миллиардов иен (82,1 миллиона долларов). Хотя Astroscale ранее объявила о своем выборе для этой миссии в апреле, стоимость контракта на тот момент не разглашалась.

Миссия ADRAS-J2 будет нацелена на тот же разгонный блок H-2A, оставшийся на орбите после запуска в 2009 году, который в настоящее время проверяется космическим аппаратом ADRAS-J компании. ADRAS-J приблизился на расстояние 50 метров к сцене и совершил облет, чтобы оценить ее состояние. ADRAS-J2, который представляет собой вторую фазу демонстрационной программы JAXA по коммерческому удалению космического мусора (CRD2), вернется на платформу, захватит ее и снизит орбиту для утилизации. Хотя в объявлении не была указана дата запуска, в презентации компании, также опубликованной 19 августа, сообщается, что запуск запланирован на 2028 финансовый год, который завершится в апреле 2028 года.

Стоимость контракта немного превышает первоначальные прогнозы компании. Нобу Мацуяма (Nobu Matsuyama), финансовый директор Astroscale, заявил во время презентации 19 августа, что компания изначально предполагала, что стоимость контракта составит 11,4 миллиарда иен, но не предоставила подробностей о причинах увеличения.

Согласно презентации, контракт ADRAS-J2 значительно увеличивает задолженность компании по контрактам, которая по состоянию на апрель составляла 5,4 млрд иен. Дочерняя компания Astroscale в Соединенном Королевстве также завершила в июле контракт на заключительный этап операции по выводу спутника ELSA-M с орбиты, что увеличило объем невыполненных работ на сумму более 2,3 миллиарда иен.

Astroscale рассчитывает превратить это отставание в доход в ближайшие годы. Компания отчиталась о доходах, включая доходы от контрактов и государственные субсидии, в размере почти 4,7 млрд иен за финансовый год, заканчивающийся в апреле 2024 года. В 2025 году компания прогнозирует доход в размере 18 миллиардов иен.

Компания Astroscale стала публичной в июне на растущем рынке Токийской фондовой биржи, привлекая 20,1 млрд иен при первоначальной цене акций в 850 иен. Цена акций выросла в день первичного публичного размещения, достигнув 1581 иены, но впоследствии снизилась, достигнув минимума в 513 иен в начале августа, прежде чем стабилизироваться на отметке 1000 иен.

В свете повышенного внимания со стороны публичных рынков Astroscale в настоящее время сосредоточена на достижении прибыльности. “Мы планируем достичь операционной прибыли, близкой к безубыточности, в 2026 финансовом году за счет дальнейшего роста”, - заявил Нобу Окада, генеральный директор и основатель Astroscale, во время брифинга.

Мацуяма также добавил, что ожидается, что валовая прибыль приблизится к безубыточности в 2025 финансовом году, хотя компания ожидает, что операционный убыток превысит 11,5 млрд иен, зафиксированных в 2024 году. Он отметил, что финансовые показатели компании, как ожидается, улучшатся по мере снижения затрат на исследования и разработки, и выразил уверенность в том, что денежных резервов компании будет достаточно для достижения безубыточности без необходимости дополнительного привлечения капитала.

Astroscale также изучает возможности получения дополнительных доходов, включая услуги по выводу с орбиты спутников первого поколения OneWeb constellation. Мацуяма отметил, что 568 спутников OneWeb оснащены стыковочными панелями, которые облегчают их демонтаж при обслуживании космических аппаратов, созданных в рамках миссии ELSA-M от Astroscale. По его оценкам, от семи до восьми процентов спутников OneWeb потребуют услуг по выводу с орбиты, что потенциально может принести общий доход в размере до 585 миллионов долларов, при этом стоимость каждой услуги составит от 8 до 13 миллионов долларов.

Крис Блэкерби, главный операционный директор Astroscale, подчеркнул, что рынок орбитальных услуг, по оценкам консалтинговой фирмы NSR, значительно вырос. В исследовании, проведенном в 2020 году, объем рынка оценивался в 3,1 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, но с тех пор, согласно последнему отчету компании, он вырос до 18,2 миллиарда долларов. “В Astroscale мы стремимся к тому, чтобы доля рынка превысила 50%”, - заявил он.

#космос #astroscale
+
Написать комментарий (0)
Астрофизики выдвинули новую гипотезу сигнала "Wow!" 50-летней давности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
4
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
76
Microsoft переименовывает Copilot
2
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
5
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
9
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
Бывшие сотрудники OpenAI о катастрофических последствиях нерегулируемого ИИ
1
Генеральный директор AWS предсказывает, что кодирование может стать ненужным через два года
3
MSI оснастит все платы X870E новым 8-контактным разъемом для видеокарт NVIDIA RTX 50
4
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
1
В Санкт-Петербурге введён в эксплуатацию станок-гигант для атомной промышленности
1
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
9
ВКС России уничтожили ключевой логистический узел на территории Сумской области
+
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
+
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
3
Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
1
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
10
Nvidia продемонстрировала начинку своих серверов Blackwell
+
Honor Magic V3 выходит на мировой рынок
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
127
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
45
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
43
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
12
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
5
Путь русской супергероини Черной Вдовы в комиксах
+
Графический планшет как альтернатива мышке
36
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
5

Сейчас обсуждают

NeBill
17:27
Солдат кенгуру будет...
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
swr5
17:26
При продаже процессора Интел - специалиста отдела обслуживания в подарок каждому пользователю. Без специалиста беспроблемная работа процессора не гарантируется. А директор компании - полный мудак, AMD...
Крупнейшая сеть интернет-кафе в Китае столкнулась с повальным браком Core i9-14900K
World Trailer
17:25
"Прибывшие на место технические специалисты выявили различные проблемы, касающиеся питания, рассеивания тепла и напряжения CPU. Сообщается, что они нашли основную причину нестабильности и "значительно...
Крупнейшая сеть интернет-кафе в Китае столкнулась с повальным браком Core i9-14900K
Mallory
17:25
Так зачем вы продолжаете использовать линукс если там все так плохо? Неужели у вас у самих нет ответа?
Как разогнать Linux одним файлом
Виктор Макеев
17:24
Серьёзно, а вот я и таблица пропускной способности PCI-EXPRESS, так не думаем😊
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
grazer08
17:21
До Киева ближе и логичнее.
NYT: В Пентагоне считают, что ВСУ не намерены надолго задерживаться в Курской области
swr5
17:16
Никто не суетится и нечего свои больные фантазии на кого-то проецировать. Плевать всем на Дурова и на его телегу, есть она - ну есть, нет ее - ну и хрен с ней. Он давно выбрал свой путь и никто не соб...
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
Михаил Волынцев
17:13
Покажите этому старикашке Филаментные СД лампы
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Ибрагим Исмаилов
17:09
Мерцание источников освещения нынче определить очень просто. У камеры смартфона можно зафиксировать выдержку на 1/10 секунды и уменьшить чувствительность ISO до минимального значения. У некоторых особ...
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
corsi
17:04
Брать устаревший хлам, что бы он пылился в ящике под столом. Геморрой с дисками, ужасная графика и 30 fps - выбор мазохистов.
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем