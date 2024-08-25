Компания Astroscale завершила работу над контрактом с японским космическим агентством JAXA на миссию по удалению с околоземной орбиты вышедшего из строя разгонного блока.

Компания Astroscale официально заключила контракт с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) на выполнение миссии по удалению с орбиты Земли несуществующего разгонного блока. 19 августа токийская компания объявила в официальном заявлении, что ее правление одобрило контракт с JAXA на активное удаление космического мусора с помощью миссии Astroscale-Japan 2 (ADRAS-J2) стоимостью 12 миллиардов иен (82,1 миллиона долларов). Хотя Astroscale ранее объявила о своем выборе для этой миссии в апреле, стоимость контракта на тот момент не разглашалась.

Миссия ADRAS-J2 будет нацелена на тот же разгонный блок H-2A, оставшийся на орбите после запуска в 2009 году, который в настоящее время проверяется космическим аппаратом ADRAS-J компании. ADRAS-J приблизился на расстояние 50 метров к сцене и совершил облет, чтобы оценить ее состояние. ADRAS-J2, который представляет собой вторую фазу демонстрационной программы JAXA по коммерческому удалению космического мусора (CRD2), вернется на платформу, захватит ее и снизит орбиту для утилизации. Хотя в объявлении не была указана дата запуска, в презентации компании, также опубликованной 19 августа, сообщается, что запуск запланирован на 2028 финансовый год, который завершится в апреле 2028 года.

Стоимость контракта немного превышает первоначальные прогнозы компании. Нобу Мацуяма (Nobu Matsuyama), финансовый директор Astroscale, заявил во время презентации 19 августа, что компания изначально предполагала, что стоимость контракта составит 11,4 миллиарда иен, но не предоставила подробностей о причинах увеличения.

Согласно презентации, контракт ADRAS-J2 значительно увеличивает задолженность компании по контрактам, которая по состоянию на апрель составляла 5,4 млрд иен. Дочерняя компания Astroscale в Соединенном Королевстве также завершила в июле контракт на заключительный этап операции по выводу спутника ELSA-M с орбиты, что увеличило объем невыполненных работ на сумму более 2,3 миллиарда иен.

Astroscale рассчитывает превратить это отставание в доход в ближайшие годы. Компания отчиталась о доходах, включая доходы от контрактов и государственные субсидии, в размере почти 4,7 млрд иен за финансовый год, заканчивающийся в апреле 2024 года. В 2025 году компания прогнозирует доход в размере 18 миллиардов иен.

Компания Astroscale стала публичной в июне на растущем рынке Токийской фондовой биржи, привлекая 20,1 млрд иен при первоначальной цене акций в 850 иен. Цена акций выросла в день первичного публичного размещения, достигнув 1581 иены, но впоследствии снизилась, достигнув минимума в 513 иен в начале августа, прежде чем стабилизироваться на отметке 1000 иен.

В свете повышенного внимания со стороны публичных рынков Astroscale в настоящее время сосредоточена на достижении прибыльности. “Мы планируем достичь операционной прибыли, близкой к безубыточности, в 2026 финансовом году за счет дальнейшего роста”, - заявил Нобу Окада, генеральный директор и основатель Astroscale, во время брифинга.

Мацуяма также добавил, что ожидается, что валовая прибыль приблизится к безубыточности в 2025 финансовом году, хотя компания ожидает, что операционный убыток превысит 11,5 млрд иен, зафиксированных в 2024 году. Он отметил, что финансовые показатели компании, как ожидается, улучшатся по мере снижения затрат на исследования и разработки, и выразил уверенность в том, что денежных резервов компании будет достаточно для достижения безубыточности без необходимости дополнительного привлечения капитала.

Astroscale также изучает возможности получения дополнительных доходов, включая услуги по выводу с орбиты спутников первого поколения OneWeb constellation. Мацуяма отметил, что 568 спутников OneWeb оснащены стыковочными панелями, которые облегчают их демонтаж при обслуживании космических аппаратов, созданных в рамках миссии ELSA-M от Astroscale. По его оценкам, от семи до восьми процентов спутников OneWeb потребуют услуг по выводу с орбиты, что потенциально может принести общий доход в размере до 585 миллионов долларов, при этом стоимость каждой услуги составит от 8 до 13 миллионов долларов.

Крис Блэкерби, главный операционный директор Astroscale, подчеркнул, что рынок орбитальных услуг, по оценкам консалтинговой фирмы NSR, значительно вырос. В исследовании, проведенном в 2020 году, объем рынка оценивался в 3,1 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, но с тех пор, согласно последнему отчету компании, он вырос до 18,2 миллиарда долларов. “В Astroscale мы стремимся к тому, чтобы доля рынка превысила 50%”, - заявил он.