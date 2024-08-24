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saliikr
Продление контракта SLS намекает на дополнительные задержки миссии Artemis
НАСА планирует продлить контракт на один элемент текущей версии системы космического запуска с вариантами, которые предполагают, что агентство защищает от многолетних задержек в будущих миссиях

НАСА планирует продлить контракт на ключевой компонент текущей версии системы космического запуска (SLS), что указывает на то, что агентство готовится к потенциальным многолетним задержкам в будущих миссиях.

21 августа НАСА доставило переходник ступени ракеты-носителя (LVSA), предназначенный для миссии "Артемида-2". Эта конструкция, построенная в Центре космических полетов имени Маршалла в Алабаме, была погружена на баржу для доставки в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, где другие компоненты SLS уже ожидают сборки.

LVSA представляет собой конусообразное сооружение высотой 8,4 метра, которое сужается от 8,4 метров у основания до 5 метров в верхней части. Оно соединяет промежуточную криогенную двигательную ступень (ICPS), используемую в качестве верхней ступени в версии SLS Block 1, с основной ступенью. LVSA не будет использоваться в более поздних версиях SLS, которые будут оснащены более крупной разведывательной верхней ступенью вместо ICPS.

Teledyne Brown Engineering выступает в качестве генерального подрядчика LVSA по контракту, заключенному в 2014 году, стоимостью около 200 миллионов долларов, который первоначально должен был завершиться в сентябре 2023 года.

14 августа НАСА объявило о своем намерении продлить этот контракт как минимум до сентября 2026 года, что позволит Teledyne Brown завершить третий и последний проект LVSA и завершить связанные с ним мероприятия в рамках контракта.

Предлагаемое продление включает в себя варианты дальнейших продлений. Первый - это продление контракта на девять месяцев до июня 2027 года, чтобы учесть возможные задержки с запуском Artemis III и послеполетным анализом, на что ссылался администратор НАСА Билл Нельсон во время публичного объявления 9 января 2024 года относительно текущего графика запуска SLS.

Это объявление последовало за сообщением НАСА о задержках в миссиях "Артемида-2" и "Артемида-3". На брифинге 9 января НАСА заявило, что запуск "Артемиды-2" состоится не ранее сентября 2025 года, а запуск "Артемиды-3" ожидается не ранее сентября 2026 года.

С тех пор НАСА не обновляло эти даты запуска, и агентству еще предстоит решить проблему, которая привела к задержке запуска Artemis 2, — разрушение теплозащитного экрана на космическом корабле Orion во время полета Artemis 1 без экипажа в 2022 году. Кроме того, остается неясным, продолжится ли разработка критически важных элементов для Artemis 3, включая лунный посадочный модуль SpaceX Starship, до конца 2026 года.

Решение НАСА продлить контракт с LVSA говорит о том, что оно готовится к дальнейшим задержкам. Если потребуется внести дополнительные изменения в график запуска SLS, продление контракта включает "пять дополнительных шестимесячных опционных периодов". Если все варианты будут реализованы, контракт может быть продлен до декабря 2029 года.

#космос #nasa #sls
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