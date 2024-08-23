Суперлуние с голубым осетром 2024 года уже здесь-и это великолепно

На этой неделе у наблюдателей по всему миру будет возможность увидеть Суперлуние в виде Голубого осетра.

Хотя полная луна может казаться больше, чем обычно, она не будет иметь голубого оттенка. Однако это событие означает дополнительное полнолуние этим летом (или зимой, для жителей южного полушария). Голубое суперлуние - явление исключительно редкое, следующее ожидается не ранее 2032 года.

По данным НАСА, “примерно 25% всех полных лун являются суперлуниями, но только 6% - голубыми лунами”. “Тройка обозначений”, нанесенных на естественный спутник Земли, когда он поднялся в понедельник, 19 августа, дает представление о недавней активности Луны.

Луна завершает свои фазы примерно каждые 29,5 дней. Каждый сезон обычно длится около трех месяцев, что обычно приводит к трем полнолуниям за сезон. Однако в 2024 году на летний сезон в северном полушарии, соответствующий зимнему сезону в южном полушарии, придется четвертое полнолуние. Третье из этих четырех полнолуний обозначается как Голубая луна.

Термин "супер" относится к внешнему виду Луны, поскольку на небе она будет казаться значительно больше. Орбита Луны вокруг Земли проходит по эллиптической траектории, приближая ее к Земле в определенных точках, известных как перигей. Когда Луна находится вблизи или в перигее, она кажется больше.

В "Фермерском альманахе" августовское полнолуние упоминается как "Осетровая луна". Это название происходит от названия гигантского озерного осетра, который в этот период был в большом количестве в Северной Америке, что делало его важным источником пищи для коренных американцев в регионе. Хотя когда-то озерный осетр был в изобилии, сегодня он встречается все реже.

По данным НАСА, следующее сезонное голубое суперлуние произойдет 21 августа 2032 года. Пять лет спустя Земля испытает следующее ежемесячное голубое суперлуние, во время которого в течение одного календарного месяца произойдут два суперлуния.