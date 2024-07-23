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Акции Spotify подскочили после сообщения о рекордной прибыли
Компания Spotify Technology (SPOT) сообщила во вторник о доходах за второй финансовый квартал, которые превзошли ожидания

Во вторник компания Spotify Technology (SPOT) отчиталась о доходах за второй финансовый квартал, которые превзошли ожидания, поскольку аудиогигант добился рекордной прибыли, валовой маржи и свободного денежного потока, следуя своей недавней стратегии повышения эффективности.

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Выручка оправдала ожидания, в то время как показатели ежемесячной активности пользователей не оправдали ожиданий. Однако инвесторы остались невозмутимы, поскольку акции выросли более чем на 10% на премаркете.В июне Spotify объявила о повышении цен на свои премиальные тарифные планы в США, новые тарифы вступили в силу в этом месяце. Это произошло после предыдущего повышения цен прошлым летом.

В дополнение к корректировке цен, компания предприняла несколько раундов увольнений и инициатив, направленных на стимулирование роста выручки и повышение маржи. К ним относятся уровень потоковой передачи только музыки, тарифный план только для аудиокниг и более дорогой аудиопакет, включающий музыку, подкасты и аудиокниги.

Операционная прибыль Spotify составила 266 миллионов евро (289 миллионов долларов) по сравнению с убытком в 247 миллионов евро за аналогичный период прошлого года. Это превысило прогноз компании на 250 миллионов евро, что обусловлено "сокращением персонала и связанных с ним расходов, а также расходов на маркетинг". Компания также прогнозировала высокую операционную прибыль в третьем квартале в размере 405 млн евро (440 млн долларов), что значительно превышает консенсус-прогнозы Уолл-стрит на уровне 298,1 млн евро.

Стриминговый сервис сообщил о чистой прибыли в размере 274 миллионов евро (298 миллионов долларов), или прибыли в размере 1,33 евро на акцию, что значительно превысило ожидания аналитиков в 1,04 евро на акцию. Это контрастирует с убытком в размере 302 млн евро, или 1,55 евро на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль достигла рекордных 29,2%, превысив прогноз компании в 28,1%. Spotify ожидает, что маржа вырастет до 30,2% в третьем квартале, главным образом за счет улучшения качества музыки и подкастинга по сравнению с предыдущим годом.Ранее Spotify заявляла о своих долгосрочных ожиданиях того, что валовая прибыль составит от 30% до 35%, на фоне планов по дальнейшему расширению бизнеса подкастинга и рекламы.

Выручка оправдала ожидания и составила 3,81 миллиарда евро (4,14 миллиарда долларов), что на 20% больше по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Компания прогнозирует, что выручка в третьем квартале достигнет 4 млрд евро по сравнению с 3,4 млрд евро за аналогичный период прошлого года.Аналитики с Уолл-стрит связывают положительную реакцию на акции Spotify с ростом валовой прибыли и более высокими, чем ожидалось, прогнозами по операционной прибыли и валовой марже в третьем квартале.

Общее количество активных пользователей в месяц (MAU) было ниже прогнозов компании в 631 миллион, достигнув 626 миллионов за квартал, хотя это на 14% больше, чем в предыдущем году. Spotify ожидает, что в третьем квартале число активных пользователей достигнет 639 миллионов.

Число подписчиков премиум-класса превысило ожидания компании в 245 миллионов, достигнув 246 миллионов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Spotify ожидает, что в третьем квартале число подписчиков вырастет до 251 миллиона.Свободный денежный поток, ключевой показатель для инвесторов, достиг рекордных 490 миллионов евро за квартал по сравнению с 9 миллионами евро за аналогичный период прошлого года.

Средний доход на одного пользователя (ARPU) от премиальных подписок увеличился на 8% в годовом исчислении до 4,62 евро (на 10% в годовом исчислении без учета валютных колебаний). Рост ARPU был обусловлен выгодами от повышения цен, которые частично компенсировались льготными тарифными планами и более низкими ценами на развивающихся рынках.

За последние четыре года Spotify инвестировала в рынок подкастов 1 миллиард долларов благодаря громким сделкам и значительным приобретениям студий.Эти расходы повлияли на валовую прибыль и рентабельность.После падения цен на акции Spotify пообещала повысить рентабельность с 2023 года, сосредоточив внимание на валовой прибыли и операционном доходе.

Компания также заявила о своем намерении более взвешенно подходить к будущим инвестициям. С тех пор она скорректировала стратегию выпуска подкастов, сделав акцент на дистрибуции, а не на эксклюзивности.Spotify также пересмотрел структуру роялти, сделал аудиокниги бесплатными для платных подписчиков и заключил новые контракты с такими популярными подкастерами, как Джо Роган и Александра Купер из "Позвони ей, папа".

В результате акции компании резко выросли: с начала года они подорожали более чем на 50%, а в годовом исчислении - примерно на 70%.

#spotify #акции spotify
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