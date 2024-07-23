Компания Samsung подтвердила, что уже в августе начнет выпуск важного обновления для системы безопасности устройств Galaxy, устраняющего критическую уязвимость нулевого дня, которая активно использовалась.

Компания Samsung объявила о предстоящем выпуске критического исправления для системы безопасности устройств Galaxy, устраняющего значительную уязвимость нулевого дня, которая активно использовалась. Это обновление начнет распространяться уже в августе, что опережает ранее предполагавшийся срок в три месяца или более.



Актуальность этого обновления обусловлена раскрытием в июне критической уязвимости (CVE-2024-32896), затрагивающей устройства Google Pixel, что побудило правительство США обязать федеральных служащих обновить свои пиксели до 4 июля. Первоначально проблема рассматривалась исключительно как проблема Pixel, но позже Google подтвердила, что уязвимость затрагивает все устройства Android, хотя подробные сведения об уязвимости остаются ограниченными.



В дополнение к CVE-2024-32896, ориентированный на безопасность Android-проект GrapheneOS, ответственный за первоначальное раскрытие информации, обнаружил еще одну уязвимость, CVE-2024-29745. Согласно GrapheneOS, это "более серьезная проблема", которую еще предстоит решить на устройствах Android за пределами Pixels. Google указала, что для создания серьезной угрозы эту уязвимость необходимо объединить с дополнительными эксплойтами.



Из-за фрагментарности экосистемы Android, где операторы и производители должны проверять и настраивать исправления для своих устройств, на полное внедрение критически важных обновлений часто уходят месяцы. Однако оперативная реакция Samsung является положительным моментом. Учитывая серьезность этих уязвимостей и потенциальную возможность их использования, пользователям Samsung настоятельно рекомендуется установить августовское обновление, как только оно станет доступно для их конкретных моделей.



Хотя основное внимание в августовском обновлении уделяется устранению этих уязвимостей нулевого дня, ожидается, что Samsung также включит другие улучшения и функции. Ходят слухи о значительных улучшениях камеры в серии Galaxy S24 и внедрении новых функций Galaxy AI.



В ближайшие месяцы Samsung планирует выпустить первое бета-обновление One UI 7.0 на базе Android 15 для Galaxy S24 и других устройств высокого класса. Ожидается, что стабильное обновление One UI 7.0 будет доступно для большинства совместимых телефонов и планшетов Galaxy до конца 2024 года.