Через три дня после того, как проблема с обновлением компьютера привела к отмене более 5000 рейсов по всему миру за один день, ситуация практически вернулась в нормальное русло - за исключением Delta Air Lines

Через три дня после того, как проблема с компьютерным обновлением привела к отмене более 5000 рейсов по всему миру за один день, полеты в основном возобновились в обычном режиме — за исключением Delta Air Lines.



Авиакомпания Delta, базирующаяся в Атланте, отменила более 1000 дополнительных рейсов только в понедельник, по данным FlightAware, которая отслеживает данные о рейсах. Эти отмены касались как основных рейсов Delta, так и ее региональной авиакомпании Endeavor, которая работает под брендом Delta Connection. На эти отмены пришлось более половины всех отмененных рейсов по всему миру в понедельник и примерно три четверти рейсов внутри, в или из Соединенных Штатов. У других авиакомпаний США количество отмененных рейсов составило 2% или менее. Это произошло после того, как Delta отменила 1500 рейсов в пятницу и еще почти 3000 в выходные.



Из-за отмены рейсов десятки тысяч клиентов Delta, вероятно, оказались в затруднительном положении и не смогли вернуться домой, многие из них перебронировали билеты на последующие рейсы, которые также были отменены. Нехватка свободных номеров в отелях вынудила многих пассажиров ночевать в аэропортах и терпеть длительные задержки при попытке связаться со службой поддержки Delta



В воскресном обращении к клиентам генеральный директор Delta Эд Бастиан извинился за сбои и объяснил проблему неполадками в программном обеспечении авиакомпании для отслеживания экипажей.



“Один из наших инструментов, связанных с отслеживанием работы экипажа, был поврежден и не смог эффективно обрабатывать беспрецедентное количество изменений, вызванных отключением системы”, - пояснил Бастиан в записке для клиентов. “Наши команды круглосуточно работали над восстановлением полной функциональности”.



В то время как многие авиакомпании, как крупные, так и мелкие, столкнулись с проблемами с программным обеспечением CrowdStrike, влияющими на системы регистрации пассажиров, у Delta, по-видимому, возникли проблемы с программным обеспечением для планирования работы экипажа.



В понедельник в международном аэропорту Хартсфилд в Атланте путешественницы Николь Дасильва, Тиффани Денлингер и Мелисса Левин пытались вернуться домой в Тусон, штат Аризона, после международной поездки в Афины, которая состоялась в субботу. Однако им сообщили, что забронировать билет на последний этап их путешествия, возможно, удастся не раньше среды или четверга.



“Мы летели несколькими разными рейсами, и все они были отменены”, - сказала Дасильва, держа в руках пачку билетов, которые нельзя было использовать. Денлингер показала свой телефон, показывая, что она более шести часов не могла дозвониться до представителя Delta.



Несмотря на эти усилия, проблема с критически важной системой слежения за экипажами Delta оставалась нерешенной по состоянию на утро понедельника, согласно видеообращению Бастиана и Рахула Саманта, директора по информационным технологиям Delta.



“Мы полны оптимизма, что у нас все получится”, - сказал Самант в видеообращении. “Как упоминал Эд, сегодня и завтра мы сделаем несколько вещей, чтобы к концу недели добиться лучших результатов”. Он добавил, что ИТ-персонал работает “лихорадочно” и “круглосуточно”, чтобы устранить проблему.



"Дельта" по-прежнему не уверена в местонахождении членов своего экипажа. Членам экипажа, которые заходят в систему компании для регистрации на рейсы, предлагается задать вопросы типа: “Пожалуйста, введите ниже код ближайшего к вам аэропорта”, “Каков ваш текущий статус?” и “Пожалуйста, опишите ваше текущее местоположение”.



Человек, знакомый с деятельностью авиакомпании, предоставил CNN скриншоты этих запросов. Delta отказалась комментировать скриншоты.



Согласно скриншотам, опубликованным CNN, Delta предлагает членам экипажа премиальные и дополнительные гарантии того, что они смогут вернуться домой по окончании рабочего периода. Эти предложения действуют до пятницы, что означает, что проблема с персоналом может быть решена еще в течение нескольких дней. Delta также отказалась комментировать эти предложения членам экипажа.



Приземления рейсов и задержки рейсов создали значительные проблемы для путешественников на протяжении всего уик-энда. Эта проблема является частью более масштабного “крупнейшего в истории сбоя в работе ИТ”, вызванного обновлением CrowdStrike, которое затронуло примерно 8,5 миллионов компьютеров под управлением программного обеспечения Windows по всему миру, нарушив работу больниц, доставку посылок, банковские операции и розничную торговлю.



Поздно вечером в воскресенье CrowdStrike сообщила, что “значительное количество” поврежденных компьютеров “вернулось к работе”. Однако авиакомпаниям требуется ремонт не только компьютеров. Может потребоваться больше времени, чтобы переместить экипажи в соответствующие города для обслуживания рейсов.



“Авиакомпания похожа на вашу кровеносную систему. Если она останавливается, даже ненадолго, кровь поступает не туда, куда должна”, - сказал консультант авиакомпании Майкл Бойд. “Чтобы вернуть самолеты туда, где они должны быть, а людей - туда, где они должны быть, требуется время. Даже если сбой произошел всего на несколько часов, на его устранение может потребоваться в пять раз больше времени”.



В своем обращении к клиентам Delta Бастиан признал, что проблема усугубилась из-за напряженного летнего туристического сезона.



“Технологическая проблема возникла в самый загруженный туристический уик-энд лета, когда загруженность наших рейсов превысила 90%, что ограничило наши возможности по повторному размещению”, - написал он.



Министр транспорта Пит Буттиджич поговорил с Бастианом в воскресенье по поводу проблем и обсудил шаги по выплате компенсаций пассажирам, говорится в заявлении Министерства транспорта.



“Я ясно дал понять Delta, что мы ожидаем от авиакомпании незамедлительного возврата средств пассажирам, которые решили отказаться от перебронирования, бесплатного перебронирования и своевременного возмещения расходов на питание и ночлег в отеле пострадавшим пассажирам, а также адекватной помощи в обслуживании клиентов для всех своих пассажиров”, - заявил Буттиджич. “Никто не должен застревать в аэропорту на ночь или часами ждать звонка от агента по обслуживанию клиентов”.



Бастиан сообщил пассажирам Delta, что авиакомпания “продолжит предлагать ваучеры на питание, проживание в отелях и транспорт, где это возможно. Кроме того, в качестве жеста извинения мы предоставляем пострадавшим клиентам Delta SkyMiles и туристические ваучеры”.



Проблемы в Delta напоминают те, с которыми столкнулась авиакомпания Southwest Airlines в период праздничных поездок в конце 2022 года, когда более чем за неделю было отменено почти 17 000 рейсов из-за проблем с системой составления расписания полетов. Руководители и профсоюзы Southwest критиковали “устаревшую” систему, которую они пообещали исправить после кризиса в сфере обслуживания.