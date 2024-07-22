Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
saliikr
Стали известны характеристики и дизайн iPhone SE 4
Предстоящий iPhone SE 4 станет самой большой моделью SE на сегодняшний день.

С внедрением Apple Intelligence компания Apple готова выйти на рынок смартфонов, основанных на искусственном интеллекте. Ожидается, что iPhone 16 Pro станет флагманской моделью, но Тим Кук и его команда стремятся к тому, чтобы iPhone 16 обеспечивал сопоставимую производительность. Однако на горизонте уже маячит привлекательная альтернатива - iPhone SE следующего поколения.

iPhone SE неизменно привлекает потребителей сочетанием экосистемы Apple и аппаратного обеспечения по более доступной цене. Эта тенденция началась в 2016 году с выпуска первого iPhone SE, основанного на дизайне iPhone 5S, продолжилась во второй версии в 2020 году, которая была основана на iPhone 8, и в 2022 году была представлена третья модель, которая сохранила дизайн iPhone 8, но использовала чипсет от iPhone 13.

Ожидается, что iPhone SE 2025 года будет таким же популярным, если не более, чем его предшественники, учитывая растущую стоимость моделей Pro. Новый iPhone SE, скорее всего, будет иметь дизайн, аналогичный iPhone 14, хотя и меньше, чем модели standard и Pro, что подойдет тем, кто предпочитает более компактные устройства. Ожидается, что iPhone SE 2025 года выпуска, несмотря на трехлетний перерыв с момента выхода предыдущей модели, будет включать в себя многие аппаратные новинки Apple. Они могут включать в себя 48-мегапиксельную основную камеру, дисплей с выемками и усовершенствованную технологию быстрой зарядки, аналогичную той, которая ожидается в iPhone 16.

Вероятно, что технология отображения будет значительно улучшена. В то время как в предыдущих моделях SE использовались менее яркие ЖК-экраны, ожидается, что в 2025 году модель будет оснащена OLED-дисплеем.

Несмотря на то, что предыдущие модели iPhone SE были созданы на основе более ранних моделей, они остались относительно актуальными благодаря постепенным обновлениям дизайна Apple. По мнению 9to5Mac, дизайн iPhone SE может стать более современным, потенциально повторяя дизайн задней панели iPhone 16. Ожидается, что новый iPhone SE будет оснащен вертикально расположенной камерой и экраном с вырезами.

Ожидается, что с точки зрения дизайна iPhone SE 4 станет самой крупной моделью SE на сегодняшний день и во многом будет напоминать iPhone 14. Кроме того, в новую модель SE может быть встроен вертикальный объектив камеры iPhone 16 для стереоскопической видеозаписи, что соответствует стремлению Apple к расширению возможностей видеосъемки и совместимости с Vision Pro.

Исторически сложилось так, что iPhone 16 представлял собой баланс между высокими техническими характеристиками и сохранением отставания от моделей Pro. В предыдущих моделях использовались более старые наборы микросхем Axx и ограниченный объем памяти, что делало версии Pro более привлекательными. Однако, учитывая растущие требования к генеративному искусственному интеллекту, iPhone SE, скорее всего, будет оснащен новейшим кремнием Apple и более высокими характеристиками памяти, аналогичными iPhone 16.

реклама

Apple Intelligence, который будет интегрирован в iOS 18, должен появиться в сентябре вместе с iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Однако выпуск важнейших компонентов искусственного интеллекта запланирован на первый квартал 2025 года. Такая задержка с внедрением поднимает вопросы о сроках интеграции искусственного интеллекта и о том, было бы выгодно дождаться полного внедрения.

Для тех, кто стремится к максимальной выгоде, iPhone SE, вероятно, будет более выгодным предложением, чем iPhone 16, учитывая задержку с появлением Apple Intelligence. Поэтому потенциальным покупателям, возможно, будет выгоднее подождать до 2025 года, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями технологии искусственного интеллекта Apple.

#iphone 16 pro #aplle
+
Написать комментарий (0)
Аналитики назвали прогнозируемые цены на iPhone 16
Названы 5 самых ожидаемых новшеств, которые появятся в грядущем iPhone 16
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать быструю зарядку до 40 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
1
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
37
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
18
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
22
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
6
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

ЭДУАРД АКОПОВ
19:29
Ну как говорится- Пи здеть, не валуны ворочить.
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
АЕV
19:26
А сколько сожжено танков РФ серии т72 и т90 этими фпв дорогами и не счесть но про танк США обязательно нужна новость)))
Российские операторы FPV-дронов уничтожили очередной танк M1 Abrams ВСУ
Александр Кирсанов
19:23
Так все дилеры курируются полицией. Ничего удивительного...
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
aleximus777
19:17
А я верю) Удвоят скорость генерации кадров и как раз оно так и выйдет) А в полном нативе я не верю, что в киберпанке хотя бы 35 фпс выдаст в 4К. Техпроцесс улучшили на чуть-чуть, значит должен быть ст...
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
ЧatoБoт
19:12
Да здравствуют Разъединённые Штаты Америки!
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
FelsheR-BANz
19:09
Так пишешь, как будто у вас запорожец - мечты новый выпустили.
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
Артём Николаев
19:07
Оке, спс. Но про 100 лет это фатальное заблуждение. 1 миллион часов это средняя наработка на отказ, а не ресурс. Означает, что в пуле из миллиона дисков в среднем будет выходить из строя один диск в ч...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
si-cat
19:05
Они бы своих бомжей с МКС сперва бы забрали 🤣🤣🤣
NASA и SpaceX представили модифицированный корабль Dragon для безопасного сведения МКС с орбиты
Руслан
19:03
Лиза если в видеокарты не может, зотя бы то что есть заваливала рынок по одекватным ценам и в огромных количесвах. Многие бы брали
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
REY_B_
18:57
Такая большая компания... Такой большой объём свободных средств.. Она могла себе это позволить! ....... Только почему-то когда начинает звучать такая фраза, то всё тут же начинает рушиться. Почему? Э...
Intel замораживает два своих крупных проекта в Европе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем