Предстоящий iPhone SE 4 станет самой большой моделью SE на сегодняшний день.

С внедрением Apple Intelligence компания Apple готова выйти на рынок смартфонов, основанных на искусственном интеллекте. Ожидается, что iPhone 16 Pro станет флагманской моделью, но Тим Кук и его команда стремятся к тому, чтобы iPhone 16 обеспечивал сопоставимую производительность. Однако на горизонте уже маячит привлекательная альтернатива - iPhone SE следующего поколения.



iPhone SE неизменно привлекает потребителей сочетанием экосистемы Apple и аппаратного обеспечения по более доступной цене. Эта тенденция началась в 2016 году с выпуска первого iPhone SE, основанного на дизайне iPhone 5S, продолжилась во второй версии в 2020 году, которая была основана на iPhone 8, и в 2022 году была представлена третья модель, которая сохранила дизайн iPhone 8, но использовала чипсет от iPhone 13.



Ожидается, что iPhone SE 2025 года будет таким же популярным, если не более, чем его предшественники, учитывая растущую стоимость моделей Pro. Новый iPhone SE, скорее всего, будет иметь дизайн, аналогичный iPhone 14, хотя и меньше, чем модели standard и Pro, что подойдет тем, кто предпочитает более компактные устройства. Ожидается, что iPhone SE 2025 года выпуска, несмотря на трехлетний перерыв с момента выхода предыдущей модели, будет включать в себя многие аппаратные новинки Apple. Они могут включать в себя 48-мегапиксельную основную камеру, дисплей с выемками и усовершенствованную технологию быстрой зарядки, аналогичную той, которая ожидается в iPhone 16.



Вероятно, что технология отображения будет значительно улучшена. В то время как в предыдущих моделях SE использовались менее яркие ЖК-экраны, ожидается, что в 2025 году модель будет оснащена OLED-дисплеем.

Несмотря на то, что предыдущие модели iPhone SE были созданы на основе более ранних моделей, они остались относительно актуальными благодаря постепенным обновлениям дизайна Apple. По мнению 9to5Mac, дизайн iPhone SE может стать более современным, потенциально повторяя дизайн задней панели iPhone 16. Ожидается, что новый iPhone SE будет оснащен вертикально расположенной камерой и экраном с вырезами.



Ожидается, что с точки зрения дизайна iPhone SE 4 станет самой крупной моделью SE на сегодняшний день и во многом будет напоминать iPhone 14. Кроме того, в новую модель SE может быть встроен вертикальный объектив камеры iPhone 16 для стереоскопической видеозаписи, что соответствует стремлению Apple к расширению возможностей видеосъемки и совместимости с Vision Pro.



Исторически сложилось так, что iPhone 16 представлял собой баланс между высокими техническими характеристиками и сохранением отставания от моделей Pro. В предыдущих моделях использовались более старые наборы микросхем Axx и ограниченный объем памяти, что делало версии Pro более привлекательными. Однако, учитывая растущие требования к генеративному искусственному интеллекту, iPhone SE, скорее всего, будет оснащен новейшим кремнием Apple и более высокими характеристиками памяти, аналогичными iPhone 16.

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Apple Intelligence, который будет интегрирован в iOS 18, должен появиться в сентябре вместе с iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Однако выпуск важнейших компонентов искусственного интеллекта запланирован на первый квартал 2025 года. Такая задержка с внедрением поднимает вопросы о сроках интеграции искусственного интеллекта и о том, было бы выгодно дождаться полного внедрения.

Для тех, кто стремится к максимальной выгоде, iPhone SE, вероятно, будет более выгодным предложением, чем iPhone 16, учитывая задержку с появлением Apple Intelligence. Поэтому потенциальным покупателям, возможно, будет выгоднее подождать до 2025 года, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями технологии искусственного интеллекта Apple.