Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай в пятницу, подчеркнув растущие стратегические связи стран, а также свои личные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай, подчеркнув важность укрепления стратегических связей между двумя странами и своих личных отношений с китайским лидером Си Цзиньпином, поскольку они стремились представить альтернативу глобальному влиянию США. В ходе своего визита Путин высоко оценил рост двусторонней торговли во время посещения Китайско-российской выставки Expo в Харбине. Он также встретился со студентами Харбинского технологического института, известного своими оборонными исследованиями и сотрудничеством с Народно-освободительной армией Китая.

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Путин объявил о создании совместной школы Харбинского института и Санкт-Петербургского государственного университета на 1500 мест, назвав ее флагманом российско-китайского сотрудничества в области науки и образования.

Путин охарактеризовал свои переговоры с Си Цзиньпином как "содержательные", отметив, что провел с китайским лидером и другими официальными лицами почти целый день. Покидая Пекин, лидеры двух стран обнялись. Путин заявил, что партнерство между Китаем и Россией направлено на создание лучших условий для развития и повышения благосостояния их граждан, а не направлено против какой-либо другой страны. Он также отметил становление многополярного мира и раскритиковал тех, кто пытается сохранить монополию на принятие глобальных решений.

Визит подчеркнул вызывающую позицию Китая и России по отношению к Западу. В ответ представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби преуменьшил важность встречи, сославшись на отсутствие долгосрочного доверия между Китаем и Россией, несмотря на их действия, противоречащие интересам США.

Кирби также упомянул данные разведки США, свидетельствующие об увеличении продаж критически важных технологий из Китая в Россию. Он подчеркнул, что обе страны преследуют общую цель - бросить вызов международному порядку, основанному на правилах. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подчеркнул важность поддержки Западом Украины для сдерживания дальнейших амбициозных действий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Встреча подтвердила соглашение об отношениях "без ограничений" между Китаем и Россией, подписанное в 2022 году. В центре внимания были переговоры о прекращении конфликта, хотя Россия в последнее время активизировала свои военные действия на Украине. Прошлогоднее мирное предложение Китая было отклонено Украиной и Западом. После начала СВО Россия все больше полагалась на Китай в плане импорта технологий и потребительских товаров, одновременно экспортируя энергоносители. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг 240 миллиардов долларов.

Европейские лидеры призывали Китай повлиять на Россию, чтобы положить конец конфликту, но с ограниченным успехом. Стратегическое партнерство между Москвой и Пекином считается выгодным, особенно учитывая их напряженные отношения с США и Европой. Эксперты, такие как Ху Тианг Бун из Сингапурского технологического университета Наньян, предполагают, что даже если Китай сократит поддержку России, это вряд ли существенно изменит восприятие Западом Китая как конкурента.