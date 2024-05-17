НАСА все еще взвешивает "за" и "против".

Космический телескоп НАСА "Хаббл", новаторская обсерватория, запущенная в 1990 году, столкнулась с эксплуатационными трудностями из-за своего возраста и технических проблем, что вызвало дискуссии о возможном техническом обслуживании. Джаред Айзекман, космический турист-миллиардер и пассажир SpaceX Crew Dragon, выразил заинтересованность в финансировании такой миссии для решения проблем телескопа.

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Однако НАСА осторожно оценивает это предложение, взвешивая связанные с ним риски и выгоды. Были высказаны опасения по поводу сложности и потенциальных рисков, связанных с обслуживанием "Хаббла" с использованием космического аппарата SpaceX, особенно без специальных инструментов и возможностей, которые ранее были доступны в "Спейс шаттле" НАСА.

Агентство рассматривает жизнеспособность плана Айзекмана, признавая потенциальную экономию средств, но также подчеркивая необходимость тщательного планирования и оценки рисков. Несмотря на призыв Айзекмана к срочным действиям, НАСА сосредоточено на обеспечении безопасности и эффективности любых будущих работ по техническому обслуживанию космического телескопа "Хаббл".

Как НАСА, так и представители частного сектора признают важность сохранения функциональности телескопа "Хаббл", учитывая его значительный вклад в астрономию. Агентство изучает различные варианты продления срока службы телескопа, ориентируясь на использование возможностей частного сектора и уделяя приоритетное внимание безопасности и успеху миссии.



