На этой неделе Nintendo официально признала существование своей следующей консоли и даже намекнула, когда она будет представлена.

Компания Nintendo официально объявила о разработке своей следующей консоли во время недавнего звонка инвесторам. Хотя такие детали, как название, дата выхода, технические характеристики и линейка игр, остаются неизвестными, президент Nintendo Шунтаро Фурукава подтвердил, что новая консоль будет интегрирована с существующей системой учетных записей Nintendo, используемой в текущей версии Nintendo Switch и мобильных играх.

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Это подтверждение предполагает сохранение некоторых функций текущей модели, хотя их влияние на обратную совместимость остается неясным. Несмотря на широко распространенные предположения и слухи, конкретная информация о грядущей консоли остается ограниченной.

Судя по имеющейся информации, следующая консоль Nintendo, которую часто называют "Nintendo Switch 2", по-видимому, будет обладать повышенной производительностью и улучшениями по сравнению со своей предшественницей. Однако Nintendo известна тем, что наряду с выпуском аппаратного обеспечения представляет неожиданные инновации.

Компания Nintendo сообщила, что презентация консоли состоится до конца финансового года в марте 2025 года. Предположительно, она может быть представлена в течение предстоящего сезона отпусков или в начале 2025 года, что соответствует запланированному сроку выпуска новой консоли.