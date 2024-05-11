Сэм Альтман из OpenAI намекнул на предстоящие анонсы, запланированные на понедельник, назвав их представлением "нового материала", который очарует аудиторию своими качествами. Хотя он уточнил, что эти презентации не будут связаны с GPT-5 или внедрением поисковой системы, Альтман предположил, что эти разработки будут тепло восприняты общественностью.
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Опровергая слухи о скором открытии поисковой системы, Альтман не стал опровергать мнение о том, что OpenAI активно занимается разработкой поискового продукта. Недавние сообщения указывают на стремление OpenAI бросить вызов доминированию Google в веб-поиске, потенциально используя для этой цели Microsoft Bing.
Согласно сообщениям, предлагаемый поисковый продукт OpenAI призван обеспечить всесторонние возможности веб-поиска с интегрированной идентификацией источника. Кроме того, он может включать визуальные элементы, такие как диаграммы или соответствующие иллюстрации, для улучшения результатов поиска.
Между тем, ожидания относительно GPT-5 в сообществе искусственного интеллекта остаются высокими, и ожидается, что он выйдет позже в этом году, возможно, где-то летом. Кроме того, есть интерес к тому, смогут ли предстоящие анонсы OpenAI пролить свет на Илью Суцкевера, главного специалиста по обработке данных компании, который после смены руководства в компании стал менее заметным.