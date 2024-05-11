Сэм Альтман сказал, что "новый материал", анонсируемый в понедельник, "похож на волшебство"

Сэм Альтман из OpenAI намекнул на предстоящие анонсы, запланированные на понедельник, назвав их представлением "нового материала", который очарует аудиторию своими качествами. Хотя он уточнил, что эти презентации не будут связаны с GPT-5 или внедрением поисковой системы, Альтман предположил, что эти разработки будут тепло восприняты общественностью.

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Опровергая слухи о скором открытии поисковой системы, Альтман не стал опровергать мнение о том, что OpenAI активно занимается разработкой поискового продукта. Недавние сообщения указывают на стремление OpenAI бросить вызов доминированию Google в веб-поиске, потенциально используя для этой цели Microsoft Bing.

Согласно сообщениям, предлагаемый поисковый продукт OpenAI призван обеспечить всесторонние возможности веб-поиска с интегрированной идентификацией источника. Кроме того, он может включать визуальные элементы, такие как диаграммы или соответствующие иллюстрации, для улучшения результатов поиска.

Между тем, ожидания относительно GPT-5 в сообществе искусственного интеллекта остаются высокими, и ожидается, что он выйдет позже в этом году, возможно, где-то летом. Кроме того, есть интерес к тому, смогут ли предстоящие анонсы OpenAI пролить свет на Илью Суцкевера, главного специалиста по обработке данных компании, который после смены руководства в компании стал менее заметным.