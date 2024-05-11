Искусственный интеллект существует уже некоторое время, но только недавно начал развиваться благодаря таким сервисам, как ChatGPT от OpenAI.

Недавние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) значительно помогают нейробиологическим исследованиям, особенно в области картирования мозга. Инструменты ИИ Google позволили создавать сложные карты мозга, чтобы помочь ученым из Гарварда в изучении функций мозга и заболеваний.

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Используя управляемую искусственным интеллектом обработку изображений и анализ, исследователи разработали подробную карту, реконструирующую клеточные структуры и их связи в небольшом образце мозга (около 3 мм в длину, часть мозга здорового донора). Для кодирования одного только набора данных потребовалось 1,4 петабайта, что подчеркивает сложность и масштабность этой работы.

Отображенная область содержит приблизительно 50 000 клеток и 150 миллионов синапсов, что позволяет выявить подробные нейронные связи размером всего 15 микрометров. Примечательно, что были идентифицированы новые структуры, такие как "аксонные завитки", хотя их функции остаются неясными.

Эта созданная с помощью искусственного интеллекта карта мозга, доступная широкой публике, дает представление о тонкостях нейронной архитектуры. Такая технология обещает улучшить наше понимание функций мозга и потенциально пролить свет на фундаментальные вопросы, связанные с формированием памяти и неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера.