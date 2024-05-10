У первого подопытного для запуска имплантации мозгового чипа Илона Маска возникли некоторые проблемы всего через несколько недель после установки.

Компания Neuralynx сообщила, что некоторые нити, соединяющие чип с мозгом Харбо, были удалены, что повлияло на скорость и эффективность передачи данных имплантата.

реклама

"В ответ на эту разработку мы усовершенствовали алгоритм записи, чтобы лучше улавливать нейронные сигналы, усовершенствовали методы преобразования этих сигналов в движения курсора и улучшили пользовательский интерфейс", - заявили в Neuralink, как сообщает The Post. "Эти усовершенствования привели к значительному и устойчивому увеличению скорости передачи данных в секунду, превысив первоначальную производительность Noland".

В январе Арбо, страдающему параличом нижних конечностей с 2016 года, был имплантирован чип в область мозга, отвечающую за управление движениями.Примерно месяц спустя Илон Маск объявил, что пациент может управлять компьютерной мышью, используя сигналы мозга.Ранее Маск сообщал, что первоначальный продукт Neuralink будет называться "Телепатия" и предназначен для оказания помощи людям, потерявшим функциональность конечностей.