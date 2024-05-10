Сообщается, что компания планирует перенаправлять сложные запросы искусственного интеллекта на серверы и выполнять простые задачи на устройстве.

По данным Bloomberg, Apple намерена внедрить свой подход к генеративному ИИ, используя чипы M2 Ultra, размещенные в центрах обработки данных, для обработки сложных запросов, с последующим переходом на более продвинутые чипы M4.

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Согласно сообщениям, Apple планирует разместить чипы M2 Ultra на облачных серверах для решения сложных задач искусственного интеллекта, в то время как более простые функции будут по-прежнему обрабатываться на устройствах. Ранее The Wall Street Journal подробно рассказывал об инициативе Apple, получившей название Project ACDC ("Чипы Apple в центрах обработки данных"), направленной на разработку пользовательских чипов для обеспечения безопасности и конфиденциальности в центрах обработки данных. Однако теперь Apple считает, что существующие процессоры обеспечивают адекватные функции безопасности и конфиденциальности.

Первоначально эти чипы будут интегрированы в центры обработки данных Apple, а затем распространены на серверы третьих сторон. Apple управляет собственной сетью серверов по всей территории Соединенных Штатов и разрабатывает новое оборудование в Уоки, штат Айова, о котором было объявлено в 2017 году.

Хотя Apple не так активно развивает генеративный ИИ, как конкуренты, такие как Google, Meta и Microsoft, компания активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. В декабре исследовательская группа Apple по машинному обучению представила MLX - платформу машинного обучения, оптимизированную для Apple silicon для повышения производительности моделей искусственного интеллекта. Кроме того, Apple опубликовала исследование, посвященное усовершенствованиям моделей искусственного интеллекта на своих устройствах, в котором предлагаются потенциальные улучшения существующих продуктов, таких как Siri.

Apple подчеркнула возможности искусственного интеллекта в своем новом чипе M4, особенно подчеркнув высокую производительность нейронного движка для приложений искусственного интеллекта.