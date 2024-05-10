Сообщается, что поисковый продукт на базе искусственного интеллекта запускается накануне мероприятия Google по вводу-выводу данных.

В понедельник OpenAI готовится представить поисковый продукт на базе искусственного интеллекта, который потенциально может бросить вызов доминированию Google в этой области. Это объявление совпало по времени с началом ежегодной конференции Google по вводу-выводу, на которой технический гигант, как ожидается, представит свои собственные модели искусственного интеллекта, такие как Gemini и Gemma.

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Сообщения из надежных источников указывают на то, что новое поисковое предложение OpenAI совпадает с более ранними слухами о разработке компанией инструмента поиска в Интернете на основе искусственного интеллекта. Согласно Bloomberg и The Information, функция поиска OpenAI будет интегрирована с чат-ботом ChatGPT, возможно, включая ссылки и используя технологию Bing.

Ранее OpenAI рассматривал возможность предоставления прямого веб-доступа к данным в ChatGPT с помощью плагинов, хотя этот подход был изменен в сторону использования GPTS. Несмотря на популярность ChatGPT для поиска информации с момента его запуска в ноябре 2022 года, его точность остается под вопросом из-за ограничений, связанных с большими языковыми моделями (LLM).

Надвигающаяся конкуренция со стороны OpenAI отражает более широкие вызовы, с которыми сталкивается Google в поисковой индустрии. Руководитель поисковой службы Google Прабхакар Рагхаван недавно подчеркнул необходимость гибкого реагирования на динамику рынка, подчеркнув роль Google как надежного источника информации в условиях развития технологий искусственного интеллекта.

На фоне этих изменений OpenAI активно привлекает специалистов из Google для расширения своих поисковых возможностей. Кроме того, другие конкуренты, ориентированные на искусственный интеллект, такие как Perplexity, создают дополнительные проблемы для доминирования Google в поисковой системе. Выбор времени для потенциального запуска поискового продукта OpenAI в преддверии мероприятия Google по вводу-выводу предполагает стратегический обмен сообщениями, подчеркивая важность быстрого роста ChatGPT как сервиса. Google, столкнувшаяся с проблемами контроля со стороны регулирующих органов и конкуренции в отрасли, должна серьезно отнестись к инициативам OpenAI.