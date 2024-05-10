Компания Apple принесла извинения и признала, что “промахнулась” со своей последней рекламой iPad Pro.

Apple принесла извинения за недавнюю рекламу iPad Pro, признав, что она не соответствовала ценностям компании в отношении креативности. Рекламный ролик, опубликованный генеральным директором Тимом Куком в социальных сетях, подвергся критике за то, что в нем технологии потенциально затмевают креативность человека.

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В заявлении для AdAge вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Майрен выразил сожаление по поводу рекламы, подчеркнув приверженность Apple расширению возможностей творческого самовыражения с помощью своих продуктов. Майрен признал, что реклама не отражала этот принцип, и извинился за допущенную оплошность.

В рекламе были представлены различные символы человеческого творчества, которые были раздавлены гидравлическим прессом, демонстрируя новый iPad Pro. Это изображение вызвало бурную реакцию в Интернете, и пользователи выразили обеспокоенность по поводу влияния рекламы на креативность и роль технологий в обществе.

После получения ответа Apple решила не показывать рекламу по телевидению. Несмотря на это, реклама остается в аккаунте Тима Кука в социальных сетях.