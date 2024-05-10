Исследователи обнаружили плотную атмосферу вокруг планеты под названием «55 Cancri e», которая в два раза больше Земли и классифицируется как Суперземля.

Исследователи обнаружили плотную атмосферу, окутывающую планету под названием «55 Cancri e», которая в два раза больше Земли и классифицируется как суперземля. Это открытие представляет собой одну из немногих скалистых экзопланет за пределами нашей Солнечной системы, о которых известно, что они обладают плотной атмосферой, состоящей из углекислого газа и монооксида углерода, хотя точный состав остается неопределенным. Термин "Суперземля" обозначает планету, которая больше Земли, но меньше Нептуна.

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Температура на поверхности «55 Cancri e» достигает 4200 градусов по Фаренгейту, что делает ее непригодной для жизни. Это недавнее открытие является убедительным доказательством наличия атмосферы на планете.

Чтобы определить состав атмосферы, исследователи использовали данные наблюдений с космического телескопа Уэбба до и после прохождения планеты за звездой-хозяином. Анализируя свет, излучаемый планетой, и выделяя его из света звезды, ученые смогли оценить температуру планеты и сделать выводы о свойствах атмосферы. Примечательно, что распределение тепла по поверхности планеты свидетельствует о потенциальном влиянии ее магматических океанов на стабилизацию атмосферы.

Изучение этой Суперземли дает ценную информацию о планетарной эволюции, потенциально проливая свет на раннее развитие Земли и Марса с их собственными историями магматических океанов. Это исследование предоставляет редкую возможность изучить этапы формирования планетных систем за пределами нашей Солнечной системы.