Впервые за 20 лет может произойти магнитная буря высшего уровня после серии вспышек на Солнце.

В пятницу ожидается сильная геомагнитная буря, которая станет первой за почти два десятилетия и будет классифицирована NOAA как шторм четвёртого уровня. Этому событию предшествовали несколько дней солнечной активности, включая множество вспышек плазмы и магнитного поля, направленных в сторону Земли.

реклама

Штормы G4, вторая по силе категория геомагнитных бурь, потенциально могут вызвать серьезные проблемы с регулированием напряжения и повлиять на критически важные системы электросети. Они также могут нарушить ориентацию космических аппаратов и вызвать видимые полярные сияния на юге.

Недавний мониторинг солнечных событий NOAA начался 8 мая, когда значительная активность солнечных пятен привела к нескольким сильным вспышкам на Солнце. Эти вспышки, классифицированные НАСА как крупнейшие взрывные явления в нашей Солнечной системе, возникли в области солнечных пятен, диаметр которых в 16 раз превышал диаметр Земли. Ожидается дальнейшая солнечная активность.

Одно особенно крупное солнечное пятно, AR3664, имеет размеры около 124 000 миль и видно в соответствующие очки для наблюдения за солнечным затмением. Кроме того, к Земле приближается серия корональных выбросов массы (КВМ), которые представляют собой выбросы плазмы и магнитных полей из солнечной короны. Ожидается, что с ночи пятницы по воскресенье на Землю обрушится не менее пяти КВМ.

NOAA подчеркивает уникальность этого события, отмечая его потенциальное воздействие на связь, энергосистемы, навигацию и работу спутников. Это первое наблюдение за штормами G4 с января 2005 года, в среднем за один солнечный цикл происходит 100 сильных геомагнитных бурь. Однако в текущем цикле, который начался в декабре 2019 года, наблюдалось только три таких шторма, причем последний экстремальный шторм G5 произошел в октябре 2003 года, вызвав значительные сбои в работе в Швеции и Южной Африке.