Ранее в этом году спутник НАСА Terra пролетал над Мексиканским заливом, когда один из его приборов сфотографировал несколько странно выглядящих облаков.

Ранее в этом году спутник НАСА "Терра" наблюдал интригующее атмосферное явление над Мексиканским заливом, сделав снимки необычных облачных образований.

Эти облака, напоминающие пробитые дыры в небе, были задокументированы исследователями с 1940-х годов, но не были полностью поняты примерно 15 лет назад.

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Официально называемые кавумовыми облаками, они также известны как облака-дыроколы или воронки от выпадения осадков. Эти образования, видимые как с земли, так и из космоса, иногда ошибочно принимают за нетрадиционные воздушные явления из-за их отчетливого внешнего вида.

Кавумовые облака - это продукт человеческой технологии, пересекающийся с естественными атмосферными условиями. Они образуются, когда самолет пересекает альто-кучевые облака среднего уровня, состоящие из переохлажденных капель. Исследования, проведенные в 2010 и 2011 годах исследовательским центром НАСА в Лэнгли, показали, что размер оставленной каверны коррелирует с углом, под которым самолет проходит сквозь облака.

Недавнее наблюдение спутником Terra "скопления" облаков кавума вблизи западного побережья Флориды 30 января высветило значительный вклад воздушного движения, особенно более 1000 ежедневных рейсов, вылетающих из международного аэропорта Майами, в формирование этих облаков.

Предназначенный для мониторинга изменений в атмосфере Земли и последствий изменения климата, спутник Terra предоставляет ценные данные исследователям, изучающим воздействие как природных явлений, так и деятельности человека на окружающую среду нашей планеты.