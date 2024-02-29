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Большой Барьерный риф Австралии страдает от "обширного" обесцвечивания кораллов
Южный Большой Барьерный риф страдает от масштабного обесцвечивания кораллов из-за теплового стресса, заявили менеджеры рифа в среду, вызвав опасения, что седьмое массовое обесцвечивание может разворачиваться на обширном, экологически важном участке.

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Южный Большой барьерный риф в настоящее время испытывает интенсивное обесцвечивание кораллов из-за повышенного теплового стресса, что вызывает опасения по поводу потенциального седьмого массового обесцвечивания в этом экологически важном регионе. Аэрофотосъемки, проведенные Управлением морского парка Большого барьерного рифа и Австралийским институтом морских наук, выявили широкое обесцвечивание обследованных рифов как в прибрежных, так и в оффшорных районах.

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Большой барьерный риф, занимающий площадь около 133 000 квадратных миль (345 000 квадратных километров), имеет огромное экологическое значение, поскольку в нем обитает более 1500 видов рыб и 411 видов твердых кораллов. Его экономическое значение для Австралии, приносящее значительный доход от туризма, подчеркивает неотложность решения проблемы обесцвечивания.

Повышение температуры океана, усугубляемое продолжающимся потреблением ископаемого топлива, приводит к обесцвечиванию кораллов, а нынешний Эль-Ниньо усугубляет ситуацию. Обесцвечивание происходит, когда кораллы в состоянии стресса вытесняют симбиотические водоросли, что приводит к голоданию и смертности при продолжительном воздействии повышенных температур.

Усилия по оценке масштабов обесцвечивания включают всесторонние аэрофотосъемки и подводные съемки всего рифа. Хотя южный регион, по-видимому, пострадал больше всего, отчеты указывают на обесцвечивание в различных районах морского парка.

Научные наблюдения подчеркивают важнейшую роль стабилизации температуры океана в содействии восстановлению кораллов. Однако повторяющиеся массовые обесцвечивания создают серьезные проблемы для устойчивости кораллов и здоровья экосистем.

Предвидя потенциальное седьмое массовое обесцвечивание в 2024 году, заинтересованные стороны подчеркивают настоятельную необходимость принятия климатических мер для смягчения дальнейшего ущерба Большому Барьерному рифу. Решение Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО не включать риф в список "находящихся в опасности" подчеркивает важность активных усилий по сохранению и стратегий сокращения выбросов, согласованных с климатическими целями.

Решение проблемы изменения климата как экзистенциальной угрозы рифу имеет первостепенное значение, что требует принятия всеобъемлющих мер по переходу к устойчивой энергетике и снижению выбросов парниковых газов. Неспособность решить эти проблемы подрывает усилия по сохранению долгосрочного здоровья и целостности Большого Барьерного рифа, что имеет серьезные последствия как для экологической, так и для экономической устойчивости.

#австралия #катастрофа
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