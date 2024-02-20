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Данные телескопа имени Джеймса Уэбба указывают на геологическую активность Эриды и Макемаке
Карликовые планеты на дальних окраинах Солнечной системы, такие как Плутон и другие объекты пояса Койпера, сформированы из холодных, ледяных материалов и, как правило, никогда не проходили достаточно близко к Солнцу, чтобы значительно прогреться.

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Активные геологические процессы на карликовых планетах во внешних областях Солнечной системы требуют значительного нагрева, несмотря на их ледяной состав. Такие тела, как Плутон и другие объекты пояса Койпера, происходящие из отдаленных регионов, где материалы остаются твердыми из-за экстремального холода и минимального солнечного влияния, исторически считались лишенными существенного внутреннего тепла. Однако недавние наблюдения, проведенные космическим телескопом Джеймса Уэбба, свидетельствуют о продолжающейся геологической активности на этих небесных телах.

Пояс Койпера, характеризующийся своими ледяными составляющими и удаленным расположением, содержит карликовые планеты, сформировавшиеся вдали от солнечного тепла, что приводит к преобладанию таких льдов как азотный, метановый и углекислотный. Их скромные размеры и удаленные орбиты ограничивают получение тепла, при этом внутреннее тепло быстро рассеивается из-за большого отношения поверхности к объему. Внешние источники тепла редки, в основном возникают в результате нечастых столкновений или радиоактивного распада.

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Тем не менее, результаты миссии New Horizons к Плутону показали, что минимальное тепло может управлять геологическими процессами, хотя сезонные колебания солнечной освещенности, вероятно, влияют на особенности поверхности. В то время как солнечный свет может влиять на Плутон, другие карликовые планеты, такие как Макемаке и Эрида, расположенные на больших расстояниях от Солнца, меньше подвержены воздействию солнца. Учитывая значительное время, необходимое для полетов к этим удаленным объектам, наше текущее понимание характеристик их поверхности ограничено.

Возможности космического телескопа Джеймса Уэбба по получению инфракрасных изображений значительно расширили наши знания об этих удаленных телах. Анализируя инфракрасный спектр солнечного света, отраженного от этих объектов, исследователи могут сделать вывод о составе их поверхности. Более того, передовые приборы телескопа могут различать различные изотопы химических элементов, что позволяет получить представление об их происхождении и истории. Например, изменения в изотопном составе, такие как замещение дейтерия в молекулах метана, дают ценные подсказки об источниках этих химических веществ.

#космос #планеты
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