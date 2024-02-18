После исследований лунной поверхности, проведенных остальными миссиями "Аполлона", прошло более 50 лет с тех пор, как Соединенные Штаты высадили космический корабль на Луну. Теперь новый робот-исследователь находится на пути к совершению этого подвига

20 июля 1969 года человечество стало свидетелем исторического события - первой высадки человека на Луну, осуществленной астронавтом НАСА Нилом Армстронгом с успешным приземлением лунного модуля Eagle. Однако это достижение сопровождалось значительными трудностями.

Во время спуска Армстронг и его коллега-астронавт Базз Олдрин столкнулись с неожиданными препятствиями, в том числе с опасным полем из валунов, что потребовало от Армстронга исключительных навыков пилотирования, чтобы безопасно добраться до назначенного места посадки. Поскольку топлива оставалось всего на 30 секунд, Армстронг умело провел космический корабль к безопасной посадке.

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Несмотря на последующие исследования Луны, проведенные другими миссиями "Аполлон", прошло более полувека с тех пор, как Соединенные Штаты в последний раз высаживали космический аппарат на Луну. В настоящее время новый робот-исследователь, лунный спускаемый аппарат "Одиссей", в просторечии известный как "Оди", находится на пути к осуществлению этого исторического события.

Запущенный ранним утром в четверг лунный спускаемый аппарат Odysseus, созданный совместными усилиями НАСА и базирующийся в Хьюстоне компании Intuitive Machines, приступает к исторической миссии по достижению поверхности Луны вблизи южного полюса к 22 февраля.

Оснащенная системой камер EagleCam для документирования своего спуска, оригинальной скульптурой, созданной в сотрудничестве с художником Джеффом Кунсом, и набором научно-технических экспериментов, миссия потенциально может внести ценный вклад в будущие миссии по высадке на Луну, включая Artemis III.