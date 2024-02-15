Используя два рентгеновских телескопа NASA, исследователи смогли приблизить неустойчивое поведение мертвой звезды, когда она испускала яркий, короткий всплеск радиоволн.

Астрономы недавно добились прогресса в понимании происхождения загадочных всплесков радиоволн из глубокого космоса. Два рентгеновских телескопа НАСА наблюдали одно такое событие, известное как быстрый радиовсплеск, незадолго до и после его возникновения. Это уникальное наблюдение дает ценную информацию об этих экстремальных радиофеноменах.

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Быстрые радиовсплески, хотя и кратковременные, могут излучать энергию, эквивалентную солнечной, в течение года. Их характерный лазерный луч отличает их от других космических взрывов. Точное определение их происхождения было сложной задачей из-за их быстротечной природы. Однако в 2020 году быстрый радиовсплеск, исходящий от магнетара в пределах нашей галактики, обеспечил прорыв.

В октябре 2022 года тот же магнетар, SGR 1935+2154, испустил еще один быстрый радиовсплеск, который был внимательно изучен телескопами NICER и NuSTAR НАСА. Эти телескопы, расположенные на Международной космической станции и на низкой околоземной орбите, соответственно, наблюдали магнетар до и после вспышки, проливая свет на события, окружающие его. Результаты, опубликованные в Nature 14 февраля, демонстрируют совместные усилия телескопов НАСА по изучению скоротечных космических событий.

Вспышка произошла между двумя "сбоями", во время которых скорость вращения магнетара резко изменилась. SGR 1935+2154, диаметром около 12 миль и вращающаяся со скоростью 3,2 раза в секунду, испытала неожиданное замедление вскоре после вспышки. Это быстрое замедление бросает вызов предыдущему пониманию, предполагая, что магнетары претерпевают динамические изменения в более короткие сроки, чем считалось ранее, потенциально влияя на быструю генерацию радиовсплесков.

Чтобы понять, как магнетары производят быстрые радиовсплески, ученые должны учитывать различные факторы. Магнетары, будучи нейтронными звездами, обладают чрезвычайно высокой плотностью и сильными гравитационными полями. Их поверхности очень активны, испуская вспышки рентгеновского и гамма-излучения. В случае SGR 1935+2154 вспышка последовала за периодом повышенной рентгеновской активности, что указывает на потенциальную связь между этими явлениями.

Исследование предполагает, что внешняя поверхность магнетара, твердая кора и сверхтекучая внутренняя часть могли рассинхронизироваться, что привело к наблюдаемым сбоям и взрыву. Однако необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить эти гипотезы и разгадать тайну быстрых радиовсплесков.

В заключение, скоординированные наблюдения телескопов НАСА NICER и NuSTAR дают важнейшее представление о происхождении быстрых радиовсплесков и подчеркивают сложную динамику магнетаров. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять эти загадочные космические явления.