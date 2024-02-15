Миссия НАСА, завершенная в 2022 году, помогла ученым обнаружить воду на поверхности двух астероидов.

Исследователи из Юго-Западного исследовательского института использовали данные вышедшей на пенсию Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии, совместной работы НАСА и Немецкого космического агентства DLR, для идентификации молекул воды в астероидах. Предыдущие наблюдения выявили водород в астероидах, но провести различие между водой и ее химическим аналогом, гидроксилом, оказалось сложной задачей.

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Исследование было сосредоточено на четырех богатых силикатами астероидах, на двух из которых была обнаружена молекулярная вода. Эти астероиды, возникающие в непосредственной близости от Солнца, дают представление о распределении и эволюции материалов в космосе.



Анисия Арредондо, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Planetary Science, подчеркнула важность астероидов как остатков процесса формирования планет. Понимание их состава проливает свет на происхождение воды на Земле и помогает определить потенциальные места для внеземной жизни.

Это открытие согласуется с находками воды на поверхности Луны, где молекулы водорода химически связаны в минералах. Такая последовательность подчеркивает потенциальную связь воды с различными материалами.

Дальнейшие исследования будут посвящены изучению распределения воды по Солнечной системе, при этом планируется изучить еще 30 объектов. Космический телескоп Джеймса Уэбба будет способствовать исследованию этих объектов, расширяя наше понимание присутствия воды за пределами Земли.