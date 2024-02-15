Грузовой корабль "Прогресс-87" стартовал сегодня вечером (14 февраля) в 10:25 вечера по восточному времени.

Новая партия припасов находится на пути к Международной космической станции. Россия запустила свой роботизированный грузовой космический корабль "Прогресс-87" для доставки припасов на МКС в День Святого Валентина

Грузовое судно было запущено на ракете "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане, который находится под управлением России. Запуск состоялся в 10:25 по восточному времени (03:25 по Гринвичу, 8:25 по местному времени на Байконуре 15 февраля).

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Если миссия пройдет по плану, ожидается, что грузовой космический корабль прибудет на космическую станцию рано утром в субботу, 17 февраля, и состыковается с российским служебным модулем "Звезда" в 1:12 по восточному времени (06:12 по Гринвичу). Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Space.com через NASA, трансляция начнется в субботу в 12:30 по восточному времени (05:30 по Гринвичу).

"Прогресс" входит в число трех роботизированных космических аппаратов, которые в настоящее время отвечают за выполнение миссий по пополнению запасов на МКС, наряду с кораблем Northrop Grumman Cygnus и грузовой капсулой SpaceX Dragon.

В то время как Progress и Cygnus являются расходным материалом и сгорают в атмосфере Земли после завершения своих миссий, Dragon предназначен для повторного использования. Он безопасно опускается в океан на парашютах, что позволяет вернуть научные образцы на Землю.