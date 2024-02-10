FTC заявила о том, что увольнения в Activision противоречат предыдущим аргументам компании в пользу приобретения Activision.

Недавнее заявление Microsoft о сокращении штата сотрудников в ее подразделении Xbox Game Studios вызвало пристальное внимание Федеральной торговой комиссии (FTC), которая утверждала, что эти действия противоречат предыдущим заявлениям, сделанным Microsoft во время приобретения Activision Blizzard.

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С тех пор Microsoft отреагировала, охарактеризовав утверждения FTC как "неполные и вводящие в заблуждение" и заявив, что увольнения нельзя отнести исключительно к слиянию. В январе Microsoft раскрыла планы по значительному сокращению персонала в своем игровом подразделении, что затронет примерно 1900 должностей в игровых студиях Xbox, включая Activision Blizzard.

Ранее в этом месяце FTC представила аргументы в Апелляционный суд США по Девятому округу, подчеркнув расхождения между предыдущими заявлениями Microsoft и недавними увольнениями. В частности, FTC сослалась на указание Microsoft на то, что увольнения были частью "плана выполнения" для устранения дублирования между Microsoft и Activision, что, по-видимому, противоречило более раннему утверждению Microsoft о том, что две организации будут работать независимо после слияния.



Ответ Microsoft, переданный в ходе судебного разбирательства, опровергает претензии FTC, подчеркивая, что увольнения нельзя отнести исключительно к слиянию. Microsoft утверждает, что Activision Blizzard уже планировала существенное сокращение рабочих мест независимо от слияния, в соответствии с более широкими тенденциями отрасли.

Приобретение Activision Blizzard корпорацией Microsoft было сложным процессом, включавшим проверку регулирующих органов, и было завершено в конце прошлого года за ошеломляющие 69 миллиардов долларов. Недавние отчеты предполагают, что увольнения Microsoft повлияли, как минимум, на Toys for Bob, разработчика Crash Bandicoot.

На фоне продолжающихся спекуляций относительно переноса эксклюзивов Xbox на конкурирующие платформы, такие как PlayStation и Nintendo, Microsoft готовится представить свое стратегическое видение будущего Xbox на следующей неделе. Эти события происходят в условиях неопределенности для Microsoft и игровой индустрии в целом, отмеченной частыми объявлениями о массовых увольнениях.