NASA предоставляет людям возможность отправить свои имена на Луну на борту Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), первого роботизированного лунохода агентства

NASA предлагает частным лицам возможность предоставить свои имена для отправки на Луну на борту Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), первого роботизированного лунохода агентства. Инициатива "Отправьте свое имя с помощью Viper" призывает участников зарегистрировать свои имена на веб-сайте NASA до 11:59 вечера по восточному времени 15 марта.



Как заявило NASA, имена зачисленных будут прикреплены к марсоходу, когда он отправится в миссию по исследованию Южного полюса Луны — места, назначенного для первой высадки на Луну женщины и цветного человека в рамках программы Artemis. Никола Фокс, заместитель администратора и директор научной миссии NASA, подчеркнула важность этого начинания, отметив, что исследование Viper ранее не посещавшейся лунной местности будет дополнено глобальным участием в кампании.



Эта инициатива согласуется с устоявшейся практикой NASA по размещению вдохновляющих сообщений на исследовательских космических аппаратах. В прошлых миссиях, включая Artemis I, различные марсианские космические аппараты и предстоящую миссию Europa Clipper, фигурировали имена миллионов участников.