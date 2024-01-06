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NASA предлагает частным лицам возможность предоставить свои имена для отправки на Луну на борту Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), первого роботизированного лунохода агентства. Инициатива "Отправьте свое имя с помощью Viper" призывает участников зарегистрировать свои имена на веб-сайте NASA до 11:59 вечера по восточному времени 15 марта.
Как заявило NASA, имена зачисленных будут прикреплены к марсоходу, когда он отправится в миссию по исследованию Южного полюса Луны — места, назначенного для первой высадки на Луну женщины и цветного человека в рамках программы Artemis. Никола Фокс, заместитель администратора и директор научной миссии NASA, подчеркнула важность этого начинания, отметив, что исследование Viper ранее не посещавшейся лунной местности будет дополнено глобальным участием в кампании.
Эта инициатива согласуется с устоявшейся практикой NASA по размещению вдохновляющих сообщений на исследовательских космических аппаратах. В прошлых миссиях, включая Artemis I, различные марсианские космические аппараты и предстоящую миссию Europa Clipper, фигурировали имена миллионов участников.