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saliikr
Жительница Флориды подала в суд на производителя шоколада Hershey's
Суть иска в том, что это был трюк, а не то угощение, которое она хотела

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Синтия Келли (Cynthia Kelly) из Флориды подала судебный иск против Hershey's chocolates, утверждая, что упаковка конфет сезонной формы вводит в заблуждение. В иске утверждается, что конфеты в форме тыквы, несмотря на то, что на упаковке вырезаны глаза и нос, имеют форму яйца. Приобретя упаковку за 4,49 доллара в Aldi, Келли утверждает, что отсутствие резных граней, вопреки ее ожиданиям, сделало покупку неудовлетворительной.

Иск направлен на представление интересов всех потребителей этих конфет во Флориде и содержит примеры искажения информации о конфетах в форме призраков, летучих мышей, футбольных мячей, снеговиков.

#судебный иск #флорида
1
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