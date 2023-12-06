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Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
Лунный посадочный модуль миссии "Чандраян-3" показан на поверхности Луны. Посадочный модуль "Викрам" приземлился 23 августа после отделения от двигательного модуля, который оставался на лунной орбите. Теперь двигательный модуль вернулся на орбиту вокруг Земли, сообщило индийское космическое агентство.

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Двигательный модуль, использовавшийся в индийской лунной миссии, который способствовал исторической высадке на Луну, успешно вернулся на орбиту Земли, как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Этот стратегический маневр направлен на оценку потенциальной способности Индии извлекать образцы лунного грунта в будущем.

Двигательный модуль сохранил больше топлива, чем первоначально предполагалось ISRO, что побудило исследователей выступить с инициативой вернуть модуль на Землю. В настоящее время модуль находится на орбите Земли.

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Двигательный модуль, напоминающий большую коробку с солнечной панелью и двигателем, прикрепленными к ее днищу, сыграл решающую роль в приведении в движение лунного модуля миссии "Чандраян-3" во время его путешествия к Луне после запуска космического аппарата в середине июля.

Достигнув лунной орбиты три недели спустя, спускаемый аппарат отделился от двигательного модуля и успешно приземлился на поверхность Луны 23 августа. Это достижение ознаменовало, что Индия стала четвертой страной после Соединенных Штатов, Китая и бывшего Советского Союза, осуществившей контролируемую посадку на Луну.

Спускаемый аппарат "Викрам" вместе с развернутым им марсоходом "Прагьян" провели все запланированные научные эксперименты в течение почти двухнедельного периода, прежде чем перейти в спящее состояние на лунную ночь, когда солнечный свет отсутствует на поверхности Луны.

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Несмотря на безуспешные попытки реанимировать посадочный модуль и марсоход, ISRO признала миссию полностью успешной. Одновременно двигательный модуль продолжал вращаться вокруг Луны, служа ретрансляционным пунктом связи, передавая данные с посадочного модуля на Землю. Кроме того, в модуле проводился уникальный эксперимент, известный как спектрополяриметрия пригодной для жизни планеты Земля (SHAPE). Миссия Chandrayaan bonus включала эксперимент SHAPE, предназначенный для наблюдения Земли с лунной орбиты в ближнем инфракрасном диапазоне. Целью эксперимента было задокументировать пригодные для жизни характеристики Земли, предоставив схему для выявления аналогичных особенностей, известных как "биосигнатуры", в других частях Вселенной.

Первоначально запланированный на трехмесячную эксплуатацию эксперимент SHAPE и двигательный модуль, продолжавший движение по траектории лунной орбиты, столкнулись с неожиданным избытком топлива, превысившим 100 кг (220 фунтов) после одного месяца эксплуатации. Было принято решение использовать этот избыток топлива в двигательном модуле для сбора дополнительной информации для будущих лунных миссий и демонстрации стратегий эксплуатации миссии для потенциальной миссии по возвращению образцов.

Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена использовать информацию, полученную в результате возвращения двигательного модуля, для планирования будущих миссий по высадке на Луну, способных вернуть образцы лунного грунта на Землю. Примечательно, что Индия ранее провела испытание "прыжка" с посадочным модулем "Чандраян-3", включающее кратковременный подъем на несколько сантиметров над поверхностью Луны, в первую очередь направленный на тестирование аспектов конструкции транспортного средства для информирования о последующих миссиях.

В настоящее время двигательный модуль находится примерно в 96 000 милях (154 000 километров) над Землей и движется по орбите, совершая один оборот вокруг планеты каждые 13 дней. Космическое агентство подчеркнуло тщательное планирование траектории возвращения двигательного модуля на Землю, уделяя приоритетное внимание предотвращению столкновений, в том числе предотвращению падения модуля на поверхность Луны или выхода на пояс геостационарной орбиты Земли (GEO) на высоте 36 000 км, на котором размещены крупные спутники связи.                                        

#луна #орбита #луна посадочный модуль
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