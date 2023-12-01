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saliikr
CBS News: Mars, производитель M & Ms и Snickers, возможно использует какао, собранное детьми в Гане
Mars, кондитерская компания, обвиняется в использовании детского труда при добыче какао в Гане, согласно докладу CBS News.

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Недавний отчет CBS News показал, что кондитерская компания Mars, ответственная за такие популярные бренды, как M&Ms и Snickers, возможно, закупает какао на фермах в Гане, где широко распространен детский труд, в котором задействованы дети в возрасте до пяти лет. Информация была раскрыта анонимным информатором, который утверждал, что Mars не выполняет свои обязательства по запрещению детского труда на небольших натуральных фермах в Африке.

Чтобы расследовать эти заявления, команда CBS News отправилась в Гану и задокументировала случаи, когда дети, некоторым из которых было всего пять лет, использовали мачете размером почти с них самих для сбора какао-бобов. В отчете освещается особенно опасный инцидент, когда ребенок чуть не лишился пальцев, когда держал в руках мачете для вскрытия стручков какао.

Согласно заявлениям из отчета, 15-летняя девочка по имени Мунира рассказала, что она занимается выращиванием какао с пятилетнего возраста. Мунира объяснила, что финансовые трудности ее семьи не позволили ей посещать школу, расположенную в часе езды от ее дома.

#mars #кондитерская компания
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