Израиль и ХАМАС соглашаются на четырехдневное перемирие, начинающееся в пятницу. Ожидается освобождение заложников и оказание помощи Газе. Посредничество Катара и Египта.

В ответ на последние события Израиль и палестинская исламистская группировка ХАМАС планируют в пятницу начать четырехдневное прекращение огня, о чем объявили посредники в Катаре. Перемирие, которое должно начаться в 7 часов утра по местному времени, предусматривает полное прекращение боевых действий как на севере, так и на юге Газы. Министерство иностранных дел Катара подтвердило, что в Газу будет направлена дополнительная помощь, а освобождение заложников, начиная с 13 израильских женщин и детей, запланировано на 16:00, при этом ожидается, что в течение четырех дней будут освобождены в общей сложности 50 заложников. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари сообщил, что палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах, как ожидается, будут освобождены, выразив надежду, что перемирие может проложить путь к более широким усилиям по достижению прочного мира.



ХАМАС, который, как первоначально ожидалось, объявит перемирие в четверг, подтвердил прекращение всех боевых действий со стороны своих сил через свой Telegram-канал. Израиль получил первоначальный список заложников, которых планируется освободить из сектора Газа, и, как сообщается, находится в контакте с семьями, хотя в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля не было подтверждено согласованное перемирие.



Катар создал оперативный штаб в Дохе для наблюдения за перемирием и освобождением заложников, поддерживая прямые каналы связи с Израилем, политическим офисом ХАМАСА в Дохе и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Египет, также участвующий в посредничестве, получил списки с подробным описанием заложников и заключенных, которые, как ожидается, будут освобождены, призывая обе стороны придерживаться согласованных условий. В заявлении Диаа Рашван, главы государственной информационной службы Египта, подчеркивалась важность соблюдения соглашения.



Признавая обнадеживающий момент, представитель Госдепартамента США в Вашингтоне заявил, что в ближайшие недели будут продолжены усилия по освобождению всех оставшихся заложников из Газы. Конфликт, спровоцированный боевиками ХАМАС, прорвавшими пограничный забор 7 октября, привел к вторжению Израиля в Газу. Число жертв было значительным: по данным палестинских органов здравоохранения, в результате израильских бомбардировок погибло около 13 000 жителей Газы, в том числе около 40% детей. Международные посредники стремятся использовать соглашение о перемирии для обеспечения более длительного прекращения боевых действий, хотя обе стороны заявили о готовности возобновить боевые действия. Представитель вооруженного крыла ХАМАСА Абу Убайда назвал перемирие временным и призвал к эскалации конфронтации с Израилем на различных фронтах сопротивления, включая оккупированный Израилем Западный берег, где с начала войны в Газе резко возросло насилие.