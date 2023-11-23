Герт Вилдерс побеждает на выборах в Нидерландах, обещает сократить иммиграцию, сталкивается с проблемами коалиции. Миграция, жилье и окружающая среда - ключевые вопросы кампании.

Голландский ультраправый лидер Герт Вилдерс набрал наибольшее количество голосов на парламентских выборах, взяв на себя обязательство сократить иммиграцию в Нидерланды. При подсчете 98% голосов Партия свободы Вилдерса (PVV), по прогнозам, получит 37 мест, что вдвое превышает ее предыдущее количество. Вилдерс стремится сформировать правительство, подчеркивая необходимость борьбы с тем, что он называет "цунами беженцев", и восстановления контроля над голландцами. Несмотря на его победу, формирование коалиционного правительства может оказаться сложной задачей, поскольку лидеры основных партий выразили нежелание сотрудничать с ним.

В ходе недавнего голосования за PVV Вилдерса последовал левый альянс во главе с бывшим главой ЕС по климату Франсом Тиммермансом, получивший 25 мест, и либеральная VVD с 23 местами. Ожидается, что победа Вилдерса будет иметь последствия по всему ЕС, особенно среди националистов и евроскептиков. Он выступает за референдум о выходе из ЕС, но формирование коалиции для правящего большинства в 150-местной нижней палате остается необходимостью.



Несколько партийных лидеров, в том числе Дилан Йешильгез-Зегериус из VVD и Питер Омцигт из партии "Новый общественный договор", выразили сомнения по поводу работы в кабинете министров, возглавляемом Вилдерсом. Учитывая, что в выборах участвуют 26 партий, формирование правительства, вероятно, потребует сотрудничества по меньшей мере трех партий, что потенциально приведет к затяжным переговорам.



Предвыборная кампания была сосредоточена на миграции, жилищном кризисе и экологических нормах с акцентом на решение проблем, связанных с притоком мигрантов. В Нидерландах с населением в 18 миллионов человек наблюдается значительный рост чистой миграции, которая в 2022 году превысит 220 000 человек.

Несмотря на антиисламскую позицию Вилдерса, его недавняя победа привела к изменению риторики, с заметным снижением его антиисламских высказываний. Проблемы безопасности сохраняются для Вилдерса, который продолжает жить в безопасном месте и получает круглосуточную защиту из-за угроз убийством.



Поддержка Вилдерса на позднем этапе вызвала соответствующий всплеск у Тиммерманса, поскольку левые избиратели мобилизовались, чтобы противостоять потенциальному правому правительству. Тиммерманс, возглавляющий объединенный альянс лейбористов и зеленых, сталкивается с трудностями при формировании правительства, учитывая ограниченное количество мест, отведенных его ближайшему союзнику, прогрессивной либеральной группе D66.



Отсутствие минимального порога для прохождения в парламент в голландской системе приводит к появлению множества фракций, начиная от Партии защиты животных и заканчивая Denk, представляющих интересы иммигрантов.