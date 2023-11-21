Продолжаются сложные спасательные работы в обрушившемся гималайском туннеле; 41 рабочий оказался в ловушке, проблемы сохраняются, рассматривается вопрос о международной помощи.

Появились первые видеозаписи многочисленных людей, запертых в обрушившемся гималайском туннеле, что ознаменовало десятый день сложной и затяжной спасательной операции. Видеозапись, переданная по каналу спасателями на поверхности, показывает людей в шлемах, стоящих в большой пещере примерно в 60 метрах внутри горы.

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Спасатель, общающийся через громкоговоритель, успокаивает: "Не волнуйтесь, мы быстро доберемся. Покажите нам, что с вами все в порядке. Медленно вынимайте камеру (из трубы). Покажите нам лицо каждого человека". 41 рабочий, оказавшийся в ловушке, получал продукты питания, воду и кислород по трубопроводу с момента обрушения туннеля 12 ноября.

Индийские власти обсуждают различные стратегии освобождения попавших в ловушку людей, включая прокладку достаточно большой трубы через завалы, чтобы они могли пройти по ней. Однако попытки проложить проход через неустойчивый рельеф оказались сложными из-за частых перерывов в бурении.

В результате того, что называют "первым успехом" операции, спасателям удалось в понедельник проложить 53-метровую трубу сквозь завалы, что облегчило доставку первой горячей еды, состоящей из чечевицы, воды, медикаментов и кислорода, оказавшимся в ловушке рабочим. Государственные чиновники выразили возросшую уверенность в обеспечении безопасности жизней оказавшихся в ловушке работников.





У входа в туннель был оборудован импровизированный госпиталь. Несмотря на продолжающиеся мозговые штурмы по разработке способов извлечения попавших в ловушку людей, скорая помощь кажется недостижимой. Власти установили связь с оказавшимися в ловушке людьми сразу после обрушения, инициировав согласованную операцию с участием местной полиции, Управления по борьбе со стихийными бедствиями Индии и Государственного фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы обеспечить их безопасное извлечение.

Первоначально усилия включали в себя разбор завалов, но прогресс был затруднен падающими обломками. Впоследствии было использовано сверло, чтобы проделать достаточно широкое отверстие для спасательной трубы, но работы были остановлены из-за оползня и недостаточной мощности машины. Затем из Нью-Дели была доставлена мощная дрель, но бурение было приостановлено из-за сильного треска. В настоящее время спасатели рассматривают возможность бурения с нескольких направлений, в том числе вертикально, с помощью спасательных труб, вставленных примерно в 25 метров обломков.

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Власти утверждают, что рассматриваются все варианты, включая обращение за международной помощью к командам, имеющим опыт проведения сложных спасательных операций.