Культовая шляпа Наполеона, которую носили во время исторических событий, была продана на аукционе Osenat за 2,1 миллиона долларов, превзойдя ожидания.

Культовая шляпа, которую носил Наполеон Бонапарт, была продана с аукциона в воскресенье за рекордную сумму в 2,1 миллиона долларов, превысив ожидаемую стоимость в 875 328 долларов. Аукцион, проведенный французским домом Osenat, ознаменовал историческое событие, превысив предыдущий рекорд, установленный другой шляпой Наполеона, проданной примерно за 2 миллиона долларов в 2014 году.



Наполеон, ключевая фигура Французской революции, который позже стал императором Франции, носил фетровую шляпу, украшенную цветами французского флага – красным, белым и синим – в 1800-х годах, как отмечает Osenat. Первоначально шляпа принадлежала полковнику Пьеру Байону, военному офицеру, и оставалась в его семье до 19 века, когда ее продал его внук. Впоследствии, в 1928 году, шляпа была приобретена антикваром Чарльзом Мейером и передавалась по наследству через семью Брюнон.



Описанная на веб-сайте Osenat, шляпа использовалась императором Наполеоном I во время его пребывания в Императорском дворце с 1806 по 1815 год. Примечательно, что Наполеон носил именно эту шляпу по возвращении с острова Эльба в 1815 году, после своего изгнания туда в 1814 году. Известный своим самобытным стилем, Наполеон часто носил шляпы, сдвинутые набок, - деталь, отмеченная BBC News.



Аукционист Жан-Пьер Осена в видеоролике перед продажей подчеркнул, что Наполеону принадлежало около 120 шляп, но известно, что сегодня существует только около 16, в основном хранящихся в частных коллекциях. Шляпа, о которой идет речь, по словам Пьера, была свидетелем многочисленных исторических событий и символизировала преобразующее 15-летнее правление Наполеона, которое изменило Францию и имело глобальные последствия.



Он подчеркнул, что изображение Наполеона в шляпе такого типа, наклоненной набок в отличие от общепринятой, отражает преобладающее восприятие эпохи Наполеона.