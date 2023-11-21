Акции растут на фоне роста технологий: лидируют Microsoft и Nvidia. Рынки закрылись ростом в преддверии Дня благодарения.

Фондовые индексы пережили заметный всплеск в понедельник, ознаменовав начало сокращенной из-за праздников недели. Этот подъем был в первую очередь обусловлен значительными успехами в технологическом секторе, возглавляемом Microsoft и Nvidia.

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Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 203,76 пункта, или на 0,58%, завершившись на отметке 35 151,04. Индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 0,74%, закрывшись на отметке 4 547,38, в то время как Nasdaq Composite вырос на 1,13%, достигнув показателя закрытия в 14 284,53. Это ознаменовало пятый день роста S&P 500 и Nasdaq подряд.

Акции Microsoft выросли на 2%, достигнув нового 52-недельного максимума. Этот всплеск последовал за объявлением генерального директора Сатьи Наделлы о том, что Сэм Альтман, бывший руководитель OpenAI, возглавит новую исследовательскую группу по ИИ в технологическом гиганте.

Акции производителя чипов Nvidia также выросли на 2,3%, достигнув рекордного уровня для акций, незадолго до запланированного отчета о прибылях во вторник днем.

Секторы технологий и коммуникационных услуг оказались наиболее значимыми в рейтинге S&P 500, увеличившись на 1,5% и 1% соответственно. Заметными исполнителями стали Palo Alto Networks, зафиксировавшая скачок на 5,2%, Intel с ростом на 2,1%, Paramount, подорожавший на 5,6%, и Netflix, набравший 1,8%.

Планируется, что рынки США будут закрыты в четверг в связи с праздником Благодарения, а в пятницу будет сокращенный торговый день. В то время как торговля в период празднования Дня благодарения в последние годы демонстрировала волатильность, ноябрь продолжает оставаться самым успешным месяцем для S&P 500, согласно Альманаху биржевых трейдеров.

По мере приближения конца года на рынке преобладает оптимизм, особенно после публикации на прошлой неделе данных по инфляции в США, которые оказались ниже ожиданий. Такое развитие событий ослабило опасения по поводу сохраняющихся высоких цен и сигнализировало о потенциальном прекращении повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Доходность продолжила снижаться в понедельник после успешного аукциона 20-летних казначейских облигаций.

Том Хейнлин, старший инвестиционный стратег Ascent Private Capital Management Американского банка, подчеркнул влияние падения доходности казначейских облигаций на поддержку стоимости активов. Однако он предупредил, что проблемы бюджетных расходов и дефицита создают риск повышательного давления на доходность, подчеркнув сохраняющуюся волатильность на рынке облигаций. Заглядывая в будущее до 2024 года, основное внимание будет уделяться траектории доходности и ее последствиям для цен на более рискованные активы.

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Уолл-стрит будет внимательно следить за публикацией последних протоколов заседания Федеральной резервной системы, запланированных на вторник.