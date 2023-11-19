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saliikr
Попытка запуска SpaceX закончилась потерей самой мощной ракеты, когда-либо созданной
римечание редактора: Версия этой истории появилась в научном бюллетене CNN "Теория чудес". Чтобы получить ее в своем inbox, подпишитесь бесплатно здесь.

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Космос ставит перед нами огромные задачи, требующие строгих решений.

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Во время недавнего выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции у астронавтов НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара случайно отлетела сумка с инструментами. Сейчас мешок находится на орбите Земли, потенциально видимый в бинокль до его окончательного распада в атмосфере.

В настоящее время Марс и Земля расположены по разные стороны Солнца, что приводит к временному нарушению связи между НАСА и его роботизированными исследователями на Красной планете. Ожидается, что это солнечное соединение сохранится до 25 ноября, в течение этого времени орбитальные аппараты и марсоходы будут выполнять свои назначенные задачи, прежде чем восстановить контакт с наземным управлением.

Освоение космоса сталкивается с многочисленными препятствиями, включая невесомость, жесткую радиацию и большие расстояния, требующие обширных технологических разработок и исследований.

После нескольких месяцев реконструкции, последовавших за взрывным первоначальным запуском в апреле, SpaceX предприняла вторую попытку запуска своей ракетной системы дальнего космоса Starship. Однако миссия столкнулась с трудностями. Космический корабль Starship без экипажа, запущенный на борту самой мощной из когда-либо построенных ракет, благополучно стартовал. SpaceX впервые применила "горячую стадию", что привело к разделению космического корабля и ракеты-носителя в результате травмы тупым предметом.

Впоследствии ракета-носитель взорвалась над Мексиканским заливом. Хотя Starship первоначально продолжал полет без проблем, SpaceX потеряла сигнал космического корабля, что побудило программное обеспечение системы завершить полет, чтобы предотвратить отклонение от намеченного курса.

Первоначально разработанный для того, чтобы совершить почти полный круг вокруг планеты перед возвращением на Землю, данные, собранные в ходе этого испытательного полета, послужат основой для будущих стратегий SpaceX по продвижению цели создания человечества как многопланетного вида.

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В историческом контексте вредители, такие как головные вши, сосуществовали с людьми с древних времен. Анализ их ДНК дает уникальную возможность взглянуть на самых ранних обитателей Северной и Южной Америки. Когда современные люди мигрировали из Африки и расселились по всему миру, головные вши сопровождали их, в результате чего образовались две различные популяции. Недавние научные открытия указывают на присутствие гибридных вшей, потенциально сигнализирующих о контакте между европейцами и коренными американцами, как выяснила Марина Аскунс, молекулярный биолог-исследователь Министерства сельского хозяйства США.

#космос #spacex
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