Юго-запад Исландии находится в состоянии повышенной готовности из-за потенциального извержения вулкана; Гриндавик эвакуирован, Голубая лагуна закрыта.

Жители юго-западной Исландии в настоящее время ожидают подтверждения информации о возможном извержении вулкана под полуостровом Рейкьянес. Органы гражданской защиты указали, что даже если извержения не произойдет, вероятно, пройдет несколько месяцев, прежде чем эвакуированные жители смогут безопасно вернуться в свои дома. Город Гриндавик был эвакуирован неделю назад из-за сейсмической активности, когда движение магмы и тысячи землетрясений вызвали заметные деформации грунта, в том числе значительную трещину, проходящую через город.

Исландское метеорологическое управление заявило о "значительной вероятности" извержения вдоль 9-мильного магматического туннеля, определив в качестве основного места конкретный район к северу от Гриндавика, недалеко от горы Хагафелл. Город с населением 3400 человек расположен примерно в 31 миле к юго-западу от Рейкьявика и в непосредственной близости от аэропорта Кефлавик, главного международного авиационного центра Исландии. Популярная туристическая достопримечательность, геотермальный курорт Голубая лагуна, остается закрытой как минимум до конца ноября из-за потенциальной вулканической угрозы.



Жителям Гриндавика были предоставлены короткие пятиминутные перерывы для того, чтобы забрать необходимые вещи и домашних животных. Вулканическая система полуострова Рейкьянес пережила три извержения с 2021 года после 800-летнего покоя. Предыдущие извержения происходили в отдаленных районах, не причиняя существенного ущерба.



Исландия, расположенная над вулканической зоной в Северной Атлантике, обычно переживает извержения каждые четыре-пять лет. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году считается самым разрушительным в новейшей истории, вызвав массовые перебои с полетами по всей Европе из-за опасений по поводу повреждения пеплом двигателей самолетов. Ученые предполагают, что новое извержение по текущему сценарию, скорее всего, приведет к образованию лавы, а не облака пепла.