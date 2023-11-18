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OpenAI, организация, ответственная за широко признанного чат-бота ChatGPT, уволила своего генерального директора и основателя Сэма Альтмана в пятницу. Внезапный уход Альтмана оказал значительное влияние на развивающуюся индустрию искусственного интеллекта.
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Согласно заявлению компании, внутреннее расследование показало, что Альтман не всегда предоставлял правдивую информацию совету директоров. Правление после тщательного анализа пришло к выводу, что отсутствие откровенности у Альтмана препятствовало его способности выполнять свои обязанности, что привело к потере доверия к его руководству. OpenAI назначила Миру Мурати, директора по технологиям, временным генеральным директором до тех пор, пока не будет определен постоянный преемник.
В ответ на эту новость Альтман выразил свою признательность за проведенное в OpenAI время в Твиттере, назвав его преобразующим лично для него и, надеюсь, для всего мира. Он упомянул о своем восхищении работой с талантливыми людьми и намекнул на то, что позже расскажет подробнее о своих планах на будущее.
Это событие произошло вскоре после первой конференции разработчиков OpenAI в Сан-Франциско, где Альтман сыграл заметную роль. Во время мероприятия он представил обновления для инструментов искусственного интеллекта компании, включая возможность для разработчиков создавать индивидуальные версии ChatGPT. Альтман поделился статистическими данными, свидетельствующими о широком внедрении платформы: около 2 миллионов разработчиков и около 90% компаний из списка Fortune 500 используют инструменты внутри компании. ChatGPT, запущенный в прошлом году, быстро завоевал популярность и стал синонимом искусственного интеллекта, находя применение в различных областях.
Несмотря на давнюю поддержку Альтманом искусственного интеллекта, он также высказывал опасения по поводу его воздействия. Выступая в Конгрессе ранее в этом году, Альтман сравнил нынешний бум искусственного интеллекта с поворотным моментом, задавшись вопросом, приведет ли это к широкому распространению возможностей, подобных печатному станку, или приведет к серьезным и долговременным последствиям, подобным атомной бомбе.