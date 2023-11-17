Парламент Испании уполномочил Педро Санчеса сформировать правительство, положив конец четырехмесячному тупику после июльских выборов. Перед Санчесом встают сложные задачи из-за уступок, сделанных в ходе переговоров с региональными партиями.

Парламент Испании уполномочил исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса сформировать правительство, завершив четырехмесячный политический тупик, возникший после безрезультатных всеобщих выборов в июле. Санчес, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), получил 179 голосов "за" при 171 "против" и ни одного воздержавшегося.





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Эта резолюция последовала за двумя неудачными попытками лидера правой оппозиции Альберто Нуньеса Фейхо добиться инвеституры. На июльских выборах Народная партия Фейхо получила большинство в 136 мест, в то время как социалисты получили 121 место. Однако партия Фейхо столкнулась с трудностями в получении парламентской поддержки двумя отдельными голосами, в первую очередь из-за ее альянса с крайне правой партией Vox. Вокс придерживается взглядов, выступающих против прав на аборты и отрицающих изменение климата.



Несмотря на то, что политический тупик был преодолен, мандат Санчеса может быть сопряжен с трудностями. В ходе переговоров с партиями из Каталонии, Галисии, Страны Басков и Канарских островов Санчес пошел на ряд уступок, которые потенциально могут привести к сложному политическому ландшафту.