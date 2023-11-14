Непал решил запретить TikTok, потому что популярное приложение для создания коротких видеороликов разрушало социальные структуры в южноазиатской стране, говорят правительственные чиновники.

Правительство Непала решило запретить TikTok, широко используемое приложение для просмотра коротких видеороликов, сославшись на его разрушительное воздействие на социальные структуры внутри южноазиатской страны. О решении объявила Рекха Шарма, министр связи и информационных технологий Непала, которая подчеркнула обеспокоенность по поводу влияния TikTok на социальную гармонию и семейные структуры. Премьер-министр Пушпа Камаль Дахал выступил в защиту запрета, объяснив, что он стал результатом консенсуса между политическими партиями по контролю за потенциалом приложения распространять дисгармонию, беспорядок и хаос в обществе.

Председатель Управления телекоммуникаций дал указание интернет-провайдерам ограничить доступ к TikTok, и WorldLink Communications, крупнейший интернет-провайдер в Непале, уже выполнил директиву. Ожидается, что другие поставщики последуют этому примеру. Согласно отчетам, за последние четыре года в Непале было зарегистрировано более 1600 случаев киберпреступности, связанных с TikTok, что способствует растущему спросу на управление приложениями.

Этот запрет отражает действия, предпринятые другими странами, такими как Индия, которая полностью запретила TikTok и другие китайские приложения из-за опасений по поводу суверенитета и целостности. Соединенные Штаты и их партнеры по разведывательному альянсу Five Eyes также ввели ограничения на использование TikTok на государственных устройствах, сославшись на соображения безопасности. В феврале Белый дом распорядился удалить TikTok со всех государственных устройств в течение 30 дней, в то время как Австралия объявила в апреле, что приложение будет удалено с устройств федерального правительства.