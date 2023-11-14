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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неожиданно вернулся к важной государственной роли в понедельник, заняв пост министра иностранных дел в результате значительных перестановок в правительстве консерваторов. Эти кадровые перестановки, организованные премьер-министром Риши Сунаком, также включали в себя отстранение министра внутренних дел Сьюэллы Браверман, вызывавшей разногласия.
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Кэмерон, возглавлявший правительство с 2010 по 2016 год, был назначен на эту должность в результате перестановок в кабинете министров, которые привели к увольнению Бравермана. Она подверглась критике за то, что обвинила полицию в излишней снисходительности к пропалестинским и антиизраильским протестующим. Джеймс Клеверли, бывший министр иностранных дел, сменил Браверман на ее посту.
Кэмерон выразил свою готовность принять эту роль, заявив, что Британия в настоящее время сталкивается с "устрашающим набором международных вызовов", вероятно, имея в виду продолжающиеся конфликты, такие как конфликты между Россией и Украиной, Израилем и ХАМАСОМ. Несмотря на то, что последние семь лет Кэмерон был вне политики, он подчеркнул свой обширный опыт в качестве лидера консерваторов в течение 11 лет и премьер-министра в течение шести, стремясь внести свой вклад в решение этих жизненно важных задач.
Неожиданное назначение Кэмерона на должность министра иностранных дел привлекло внимание, учитывая, что человек, не являющийся законодателем, редко занимает столь высокий правительственный пост. Более того, прошли десятилетия с тех пор, как бывший премьер-министр занимал пост в кабинете министров. Правительство объявило, что Кэмерон будет назначен в неизбранную верхнюю палату парламента, Палату лордов, нарушив традицию иметь министра иностранных дел в избранной Палате общин. Последним министром иностранных дел, работавшим в Палате лордов, был Питер Кэррингтон в 1980-х годах во время правления премьер-министра Маргарет Тэтчер.