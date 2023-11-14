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saliikr
Кэмерон стал министром иностранных дел Великобритании
Бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон назначен министром иностранных дел в результате перестановок в правительстве, возглавляемом премьер-министром Сунаком. Он заменяет Бравермана, уволенного за противоречивые высказывания. Кэмерон ссылается на свой опыт решения международных проблем. Необычный для человека, не являющегося законодателем, переход Кэмерона в Палату лордов отмечен.

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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неожиданно вернулся к важной государственной роли в понедельник, заняв пост министра иностранных дел в результате значительных перестановок в правительстве консерваторов. Эти кадровые перестановки, организованные премьер-министром Риши Сунаком, также включали в себя отстранение министра внутренних дел Сьюэллы Браверман, вызывавшей разногласия.

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Кэмерон, возглавлявший правительство с 2010 по 2016 год, был назначен на эту должность в результате перестановок в кабинете министров, которые привели к увольнению Бравермана. Она подверглась критике за то, что обвинила полицию в излишней снисходительности к пропалестинским и антиизраильским протестующим. Джеймс Клеверли, бывший министр иностранных дел, сменил Браверман на ее посту.

Кэмерон выразил свою готовность принять эту роль, заявив, что Британия в настоящее время сталкивается с "устрашающим набором международных вызовов", вероятно, имея в виду продолжающиеся конфликты, такие как конфликты между Россией и Украиной, Израилем и ХАМАСОМ. Несмотря на то, что последние семь лет Кэмерон был вне политики, он подчеркнул свой обширный опыт в качестве лидера консерваторов в течение 11 лет и премьер-министра в течение шести, стремясь внести свой вклад в решение этих жизненно важных задач.

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Неожиданное назначение Кэмерона на должность министра иностранных дел привлекло внимание, учитывая, что человек, не являющийся законодателем, редко занимает столь высокий правительственный пост. Более того, прошли десятилетия с тех пор, как бывший премьер-министр занимал пост в кабинете министров. Правительство объявило, что Кэмерон будет назначен в неизбранную верхнюю палату парламента, Палату лордов, нарушив традицию иметь министра иностранных дел в избранной Палате общин. Последним министром иностранных дел, работавшим в Палате лордов, был Питер Кэррингтон в 1980-х годах во время правления премьер-министра Маргарет Тэтчер.

#политика #великобритания #премьер-министр
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