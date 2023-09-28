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Трамп и сыновья признаны виновными в мошенничестве по гражданскому делу в Нью-Йорке.
Дональд Трамп и семейный бизнес признаны ответственными за завышение стоимости недвижимости, что грозит серьезными юридическими последствиями.

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Нью-йоркский судья вынес решение против Дональда Трампа и его семейного бизнеса, заявив, что они искусственно завышали стоимость своей недвижимости и активов. Это решение судьи Артура Энгорона из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене может существенно повлиять на деловые операции Трампа в штате. Это также облегчит генеральному прокурору штата Летиции Джеймс определение ущерба для предстоящего судебного разбирательства, назначенного на 2 октября.

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Кроме того, Энгорон распорядился аннулировать сертификаты, разрешающие некоторым компаниям Трампа, включая Trump Organization, работать в Нью-Йорке. Кроме того, он распорядился назначить управляющего для наблюдения за ликвидацией этих предприятий.

Судья подробно описал, как Трамп вместе со своими взрослыми сыновьями Дональдом-младшим и Эриком, а также Trump Organization и другими обвиняемыми сфабриковали оценки и завышали чистый капитал Трампа, чтобы привести его в соответствие со своими деловыми интересами. Энгорон описал это как отход от реальности, охарактеризовав его как "мир фантазий".

Законным представителям ответчиков также было вынесено предупреждение за представление "нелепых" юридических аргументов и поощрение деструктивного поведения своих клиентов. Трамп и другие обвиняемые настаивают на своей невиновности, утверждая, что оспариваемые сделки действительно были прибыльными. Они намерены обжаловать решение Энгорона.

В ответ на это решение адвокат Трампа Кристофер Кизе выразил решительное несогласие, заявив, что оно расходится с установленными фактами и правовыми принципами. Тем временем генеральный прокурор Джеймс выразила надежду на то, что она представит оставшуюся часть своего дела в ходе судебного разбирательства.

Это решение влечет за собой существенные последствия, особенно в отношении аннулирования бизнес-сертификатов, что потенциально может повлиять на получение доходов Трампом. В случае одобрения это может потребовать ликвидации компаний с ограниченной ответственностью, владеющих большинством активов.

Несмотря на предъявленные уголовные обвинения по нескольким делам, Трамп продолжает бороться за выдвижение в президенты от Республиканской партии на 2024 год и сохраняет значительное лидерство в предвыборной гонке. В заявлении на своей социальной платформе Truth Трамп отверг обвинения в мошенничестве как необоснованные и раскритиковал судью Энгорона за предвзятость в пользу Джеймса, демократа. Он охарактеризовал ситуацию как политически мотивированную охоту на ведьм.

Трамп последовательно утверждал, без каких-либо обоснований, что выдвинутые против него обвинения необоснованны. Генеральный прокурор Джеймс подал иск против Трампа в сентябре 2022 года, обвинив его в десятилетней схеме завышения стоимости активов и чистого капитала с целью обмана финансовых учреждений. Энгорон пришел к выводу, что Джеймс предоставил убедительные доказательства завышения Трампом чистого состояния в диапазоне от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. Судья подчеркнул, что даже в сфере высоких финансов искажение такого масштаба не может считаться "несущественным". Завышенные оценки Трампа охватывали различные объекты недвижимости, включая Мар-а-Лаго, его пентхаус в Trump Tower, а также множество офисных зданий и полей для гольфа. Особого внимания заслуживало значительное расхождение в размерах пентхауса, который, как неточно утверждал Трамп, составлял 30 000 квадратных футов, что привело к потенциальному завышению стоимости до 207 миллионов долларов. Энгорон недвусмысленно счел такое несоответствие, особенно со стороны опытного застройщика, оценивающего свою собственную долгосрочную жилплощадь, мошенническим.

#трамп #мошенник
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