Китай выражает свою готовность внести конструктивный вклад в успех саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско после отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодном саммите "Группы 20" в Индии.

Высокопоставленный дипломат Китая, министр иностранных дел Ван И выразил готовность Китая взять на себя "конструктивную" роль в обеспечении успеха саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Это заявление было сделано после отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на недавнем саммите Группы 20 (G20) в Индии, который поднял вопросы о приверженности Китая G20 и его позиции в отношении глобального порядка.

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Ван И подчеркивает роль Китая как крупнейшей развивающейся страны и ключевого члена АТЭС, обещая соответствовать ожиданиям международного сообщества. Ван также коснулся отсутствия председателя Си Цзиньпина на саммите G20, заявив, что Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами относительно его участия в АТЭС. Кроме того, Ван выражает несогласие Китая с неконтролируемым расширением военных союзов, особенно тех, которые затрагивают безопасность других стран. Китай подчеркивает свое предпочтение партнерству перед формальными союзами и подчеркивает свое непричастность к какому-либо военному блоку, при этом Северная Корея остается его единственным союзником с 1991 года.

Ван подчеркнул статус Китая как крупнейшей развивающейся страны в мире и важного члена АТЭС, подтвердив готовность Китая соответствовать международным ожиданиям и внести позитивный вклад в работу АТЭС в этом году. Что касается участия председателя Си Цзиньпина в АТЭС, Ван заявил, что Китай ведет переговоры с соответствующими сторонами и сделает заявление в надлежащее время.

Говоря об отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, Ван признал, что диалог постепенно восстанавливается, несмотря на сохраняющуюся напряженность, особенно в отношении Тайваня. Ван также выразил несогласие Китая с любым неограниченным расширением военных союзов, которые посягают на интересы безопасности других стран. Китай выразил особую озабоченность по поводу строительства военных баз США на севере Филиппин, расположенных напротив Тайваня, - проблемы, которую Китай рассматривает как неотъемлемую часть своей территории.

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Китай последовательно выступает за партнерские отношения, а не за формальные военные союзы, и остается неаффилированным ни с одним военным блоком. Его единственным оставшимся союзником после распада Советского Союза в 1991 году является Северная Корея, связанная договором 1961 года, предусматривающим обязательство Китая встать на его защиту в случае нападения.