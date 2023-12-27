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thanhmos1858
Поставки голландских литографических систем в Китай выросли в 10 раз
Китайские компании обходят ограничения США и увеличивают импорт систем литографии из Нидерландов. Импорт в ноябре вырос в десять раз, достигнув $762,7 млн. Сектор полупроводников в Китае все больше выходит на альтернативные рынки.

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Из-за санкций США, запрещающих китайским компаниям покупать передовое оборудование для производства микросхем у американских фирм, происходит смещение на другие рынки. В октябре Китай импортировал 21 систему литографии на сумму 672,5 миллиона долларов, а в ноябре было импортировано 16 систем на более высокую сумму - 762,7 миллиона долларов. Основная часть импорта литографических систем в ноябре пришлась на Нидерланды и Японию. Это свидетельствует о том, что китайские производители полупроводников чаще получают альтернативное критическое производственное оборудование с рынков за пределами США.

Хотя США пытаются ограничить продажу передового оборудования китайским компаниям другими странами, им еще предстоит полностью остановить этот приток. Наибольший импорт литографического оборудования Китая приходится на Нидерланды и Японию, где находятся ведущие производители этого оборудования. Использование современных систем литографии в китайских фабриках составляет менее 5%, что свидетельствует о значительном отставании Китая от лидеров в этой области.

#сша #китай #сша vs китай #чип
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