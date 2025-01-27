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In the Know
В Третьяковской галерее начала работу выставка, посвященная творчеству Франциско Инфанте
Экспозиция «Иллюзорный мир Инфанте» представляет собой уникальное сочетание искусства и философии, предлагая зрителям погрузиться в мир глубоких размышлений, отраженных в его произведениях

В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка «Иллюзорный мир Инфанте», посвященная одному из ведущих представителей российского авангарда — Франциско Инфанте. Этот художник, который стал знаменит благодаря своим футуристическим инсталляциям и фотографическим проектам, вновь привлек внимание зрителей.

Экспозиция включает в себя работы из разных этапов творчества мастера, раскрывая его уникальное восприятие создания иллюзорных пространств. Особое внимание уделено синтезу искусства и науки, что отчетливо проявляется в продуманных композициях, где каждая деталь имеет философское значение.

«Творчество Инфанте — это погружение в мир света, пространства и отражений, которые изменяют наше восприятие реальности», — отметил куратор выставки Михаил Баранов.

Помимо знаковых произведений художника, посетители смогут ознакомиться с редкими архивными материалами, которые проливают свет на его творческий процесс. Также предусмотрена образовательная программа с лекциями и мастер-классами, предназначенная для широкой аудитории.

Выставка будет открыта до конца весны, предоставляя москвичам и гостям столицы шанс познакомиться с загадочным миром Франциско Инфанте.

#выставка #новости культуры #третьяковская галерея #иллюзорный мир инфанте #крымский вал #российский авангард #франциско инфанте
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