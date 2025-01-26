В Саккаре, одном из самых известных археологических объектов Египта, была обнаружена удивительная гробница, которая принадлежала врачу и жрецу по имени Тетинебефу

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Французско-швейцарская команда археологов, исследовавшая этот некрополь, смогла точно идентифицировать владельца благодаря надписям с его титулами, среди которых "главный врач дворца", "жрец" и "маг" богини Серкет. Эта находка относится ко времени правления фараона Пепи II, правившего в Шестой династии (2305-2118 гг. до н. э.).

Гробница украшена потрясающими рельефами и расписанными сценами, изображающими погребальные обряды, а также ложной дверью, которая, как предполагают археологи, должна была символизировать переход в иной мир. Несмотря на то, что гробница была частично разграблена в древности и останки Тетинебефа не сохранились, её оформление даёт понять, что владелец обладал высоким статусом.

Особое внимание привлекла роль Тетинебефа как врача, специализировавшегося на лечении укусов змей и скорпионов. Он также исполнял функции жреца богини Серкет, которая считалась защитницей от ядовитых существ. Дополнительно среди его титулов был и королевский дантист — довольно редкая профессия для древнеегипетского общества.

Саккара, включённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжает удивлять археологов своими открытиями. Этот Древний Некрополь, расположенный рядом с Мемфисом, скрывает множество пирамид и гробниц, каждая из которых рассказывает свою уникальную историю. Недавнее открытие подчеркивает важность Саккары как археологического памятника и подтверждает, насколько глубока и многослойна история Египта.