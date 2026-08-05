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Xiaomi раскрыла технические характеристики Redmi K100 Pro, который выйдет 11 августа.

Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о готовящемся к выходу Redmi K100 Pro. Вслед за дизайном и цветовыми решениями производитель подтвердил ключевые характеристики: емкость аккумулятора, возможности зарядки и параметры камеры. Презентация новинки состоится 11 августа вместе с моделью K100 Pro Max.

©Xiaomi

Redmi K100 Pro оснастят кремниево-углеродной батареей на 8580 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. Также устройство сможет заряжать другие гаджеты: проводная обратная зарядка — 27 Вт, беспроводная — 22,5 Вт.

©Xiaomi

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Смартфон получит тройную основную камеру с пятью фокусными расстояниями. Главный сенсор — 200 Мп с оптической стабилизацией изображения. Телеобъектив позволит снимать макро с расстояния до 10 см. Диагональ дисплея — 6,59 дюйма, частота обновления — 185 Гц.

©Xiaomi

Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series. Ориентировочная цена в Китае — около 4000 юаней (~₽47 880). Как и в случае с Redmi K90, который для глобального рынка переименовали в Poco F8 Pro, K100 Pro может выйти на международный рынок под брендом Poco. Однако официальных подтверждений этому пока нет. Ранее также стало известно о сертификации двух новых флагманских планшетов Xiaomi в Китае.

©Xiaomi

©Xiaomi

©Xiaomi

©Xiaomi